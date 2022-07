Machtwechsel? Die Proteste in Sri Lanka

Die Menschenmenge im Präsidentenpalast

Der Präsident sei in Sicherheit gebracht worden - so hat ein Regierungsvertreter die Nachrichtenagentur AFP wissen lassen. Angesichts von tausenden empörten Bürgerinnen und Bürgern, die Rajapaksas Residenz in der Hauptstadt Colombo besetzt haben, blieb ihm nur der Rückzug.