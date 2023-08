"Mach mal lauter - Unerhörtes wahrnehmen"

Wie laut muss es sein, um Gehör zu finden?

Wann beginnt das Hören, wann das Zuhören und wann das Verstehen;

und wann nimmt ein Mensch zu Herzen, was er wahr-nimmt, auch im Glauben?

Im Gottesdienst aus dem Dom St. Petri in Bautzen wird es um die Lautstärke gehen.

Von großen dynamischen Unterschieden ist die romantische Orgel- und Chormusik geprägt. Sehr laute Passagen wechseln oft unvermittelt in leise, kaum hörbare Klänge. Die Orgel am Bautzener Simultandom ist für die Musik von Max Reger wie gemacht. In diesem Jahr wurde des 150. Geburtstages des Komponisten gedacht. Sein musikalisches Schaffen hat im Orgelbau der Firma Eule in Bautzen einen idealen Resonanzraum gefunden. Kantor Michael Vetter wird die Orgel erklingen lassen und leitet den Gesang der Kantorei. Musik der Romantik tritt laut und sehr leise in einen Dialog mit biblischen Lesungen, die auf ihre Weise um Gehör bitten. Pfarrer Christian Tiede hält die Predigt.