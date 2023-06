Mütter machen Karriere - Mit Kindern an die Spitze

Viele sind gut ausgebildet und finden es selbstverständlich, beides zu verbinden. Doch immer wieder stoßen sie auf Hürden.

Zehn Frauen geben in diesem Film Einblicke in ihr Leben als Chefin und Mutter. Sie sind Geschäftsführerinnen, Abteilungsleiterinnen, Gründerinnen - jedenfalls alle in führenden Positionen. Das wiederum macht es ihnen nicht leicht, wenn sie in einer Männerwelt in Mutterschaftsurlaub gehen oder ein Kind bekommen wollen.

Noch immer kann ihnen da ein verständnisloses "Die Stelle wird nachbesetzt!" entgegendröhnen und es erfordert viel Kraft, für vorübergehenden externen Ersatz zu sorgen. Aber wer 150 Mitarbeiter und zwei bis fünf Kinder versorgen kann, der schafft so was.

Die Dokumentation zeigt, wo bis heute die Schwierigkeiten liegen. Aber auch welche Chancen es gibt, sie zu überwinden.

