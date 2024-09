München: Schüsse nahe israelischem Generalkonsulat

Großeinsatz in München: Die Polizei hat in der Innenstadt eine verdächtige Person niedergeschossen. Besteht ein Zusammenhang zum Jahrestag des Olympia-Attentats?

In der Münchner Innenstadt läuft ein größerer Polizeieinsatz in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums und des israelischen Generalkonsulats. Polizisten haben dabei in der Metropole im Süden Deutschlands einen verdächtigen Mann niedergeschossen. Wie der Landesinnenminister des Bundeslandes Bayern, Joachim Herrmann, mitteilte, ist der Mann tot. Seine Identität müsse noch geklärt werden.

Der Verdächtige soll laut Polizei ein älteres Modell einer sogenannten Langwaffe bei sich getragen haben. "Er hat gezielt auf die Polizisten geschossen, die haben das Feuer erwidert", so Herrmann.

Gedenkfeier im Konsulat zum Olympia-Attentat

Das israelische Außenministerium teilte mit, es seien keine Konsularmitarbeiter verletzt worden. Im Konsulat habe es eine Gedenkfeier zum Olympia-Attentat in München 1972 gegeben, deshalb hatte es den Angaben zufolge nicht geöffnet.

Am 5. September 1972 erschossen palästinensische Terroristen im Olympischen Dorf zwei Männer und nahmen neun Geiseln. Rund 18 Stunden später endete damals ein Befreiungsversuch mit dem Tod der neun israelischen Geiseln, eines Polizisten und von fünf der Attentäter.

Polizeieinsatz in der Münchener Innenstadt Bild: Magdalena Henkel/dpa/picture alliance

Zahlreiche Polizisten sind vor Ort, auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Die Polizei rief dazu auf, den Bereich von Brienner Straße und Karolinenplatz großräumig zu meiden. Dort seien Verkehrssperren errichtet worden. An den Straßensperren stehen mit Maschinenpistolen bewaffnete Beamte.

Die Lage in München sei nach derzeitigen Erkenntnissen "bereinigt", betonte Landesinnenminister Herrmann weiter. Die Polizei sei schnell alarmiert worden und auch schnell vor Ort gewesen. Die Hintergründe des Geschehens müssten nun "erstmal geklärt werden". Dass sich die Tat in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums und des israelischen Generalkonsulats ereignet habe, könne allerdings "Hinweise auf Zusammenhänge" liefern.

Faeser: "Schwerwiegender Vorfall"

Ob neben der Polizei noch jemand Schüsse abgegeben hat, ist offen. Zeugen hatten von mehreren Schüssen in dem Areal berichtet.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser teilte mit, in München handele es sich um "einen schwerwiegenden Vorfall". Sie sei mit den Einsatzkräften in Kontakt, wolle aber nicht spekulieren. "Der Schutz israelischer Einrichtungen hat oberste Priorität", sagt Faeser während einer Pressekonferenz in Berlin.

AR/se (dpa, rtr, afp)