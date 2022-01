Spionage-Thriller: "München - Im Angesichts des Krieges"

Die Geschichte geht nicht gut aus. Das wird dem Großteil der Zuschauer gleich zu Beginn klar sein, schließlich ist historisch belegt, dass Adolfs Hitlers vernichtende Expansionspolitik weder gestoppt wurde, noch fiel er gar einem Attentat zum Opfer. Dennoch ist "München - Im Angesichts des Krieges" ein fesselndes Seh-Vergnügen dank kluger Dialoge, detailtreuem Szenenbild und überragender Schauspielleistung. Und universellen Fragen: Was kann ein Einzelner tun, wenn die Welt um ihn herum verrückt spielt? Wie weit würde man selbst gehen?

Die Netflix-Neuerscheinung behandelt das Münchner Abkommen von 1938, unterzeichnet von den Regierungschefs Neville Chamberlain, Adolf Hitler, Edouard Daladier und Benito Mussolini. Es beendete die Sudentenkrise, ein von den Nationalsozialisten provozierter internationaler Konflikt. Hitler pochte damals darauf, die tschechoslowakischen Sudentengebiete der dortigen deutschsprachigen Minderheit zu annektieren - koste es, was es wolle. Die drei Millionen Deutsche sollten "heim ins Reich". Tatsächlich ist es der Auftakt für die gewaltsame Expansion Nazi-Deutschlands; seit 1933 rüstete Hitler bereits die Wehrmacht auf, die Kriegsmaschinerie steht in den Startlöchern.

Konspiratives Treffen: Paul von Hartmann (Jannis Niewöhner, l.) plant den Widerstand gegen Adolf Hitler

Vermeintlicher Frieden

Der Einmarsch in die Tschechoslowakei hätte eine Kettenreaktion ausgelöst: Für Frankreich wäre der Bündnisfall eingetreten und damit auch für Großbritannien. Um diesen internationalen Konflikt zu verhindern, zielten die Westmächte mit ihrer Politik des "Appeasement", der Beschwichtigung, darauf, Hitler den Wind aus den Segeln zu nehmen. In dem Münchner Abkommen einigten sie sich darauf, dass Deutschland die beanspruchten Gebiete zugesprochen werden - Vertreter der Tschechoslowakei waren nicht eingeladen. Hitler unterzeichnete zähneknirschend. Er malte sich bereits einen Krieg aus, rückblickend vermerkte er 1945 in den Bormann-Diktaten: "Vom militärischen Standpunkt aus waren wir daran interessiert, ihn ein Jahr früher zu beginnen. Aber ich konnte nichts machen, da die Engländer und Franzosen in München alle meine Forderungen akzeptierten."

Was wäre wenn? Was wäre, wenn die Westmächte damals Hitler es nicht hätten durchgehen lassen, ins Sudetenland einzumarschieren - der Beginn eines größenwahnsinnigen Vernichtungskrieges, der Millionen Menschen das Leben gekostet hat? Genau hier setzt "München - Im Angesichts des Krieges" an, nach Romanvorlage von Robert Harris. In den historischen Kontext eingebettet, erzählt er die fiktive Geschichte von zwei jungen Männern, dem deutschen Diplomaten Paul von Hartmann (Jannis Niewöhner) und Chamberlains Privatsekretär Hugh Legat (Georg MacKay). Die beiden lernten sich in den 1930er-Jahren während des Studiums in Oxford kennen. Jahre später übersetzt der eine für Hitler die Auslandspresse, der andere hilft dem britischen Regierungschef beim Verfassen der Reden.

Befreundete Spione: George MacKay (l.) als Hugh Legat und Jannis Niewohner als Paul von Hartmann

Internationaler Schauspielcast

Als Paul von Hartmann ein Dokument zugespielt bekommt, das den minutiös geplanten tatsächlichen Zerstörungskrieg belegt, will er es den Briten übermitteln, um das Münchner Abkommen zu verhindern und Hitler aufzuhalten. Während es anfangs dauert, bis der Film Fahrt aufnimmt, wird er nun zu einem packenden Spionagethriller. Rund um die Konferenz im Münchner Führerbau versuchen die jungen Männer, das Dokument zu übergeben und Chamberlain zu überzeugen.

Regisseur Christian Schochow drehte zuletzt zwei Episoden von "The Crown" für Netflix

Dabei lebt der Film vor allem von dem internationalen Cast und dem herausragenden Spiel der beiden jungen Schauspieler Niewöhner und MacKay. Überzeugend auch Jeremy Irons als Premierminister Chamberlain und Ulrich Matthes als Adolf Hitler. Gerade letztere Rolle ist oft eine Herausforderung für Schauspieler, die Matthes unspektakulär und gekonnt meistert. Besonders intensiv sind seine Dialoge, die Matthes mit Niewöhner führt: "Ich kann Menschen lesen", wiederholt er drohend und seine Blicke spießen den jungen Übersetzer schlichtweg auf. Es ist diese leise Spannung, die "München - Im Angesicht des Krieges" zu einem packenden Historiendrama macht.

"München - Im Angesicht des Krieges" startet ab dem 6. Januar in ausgewählten deutschen Kinos. Ab dem 21. Januar ist der Film auf Netflix zu sehen.