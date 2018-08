Mühlleitner holt erste deutsche Medaille

Das bringt das Sportjahr 2018

Handball-EM in Kroatien

Ab dem 12. Januar geht es bei der Handball-Europameisterschaft auf dem Parkett zur Sache. Titelverteidiger Deutschland will - wie schon vor zwei Jahren in Polen - bis zum Ende mit dabei sein und seine Erfolgsgeschichte fortschreiben. Die "Bad Boys" treffen in der Vorrunde in Zagreb auf Mazedonien, Montenegro und Slowenien. Weitere Spielorte sind Split, Varazdin und Porec.