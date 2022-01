Global 3000

Mörderischer Fluchtweg durch den Dschungel Kolumbiens

Der Darién-Dschungel an der Grenze von Kolumbien und Panama gilt als einer der gefährlichsten Orte in Südamerika. Viele Menschen machen sich jedes Jahr auf den gefährlichen Weg durch den Urwald, um ein neues Leben in den USA zu beginnen.