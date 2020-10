Mönchengladbach verpasst Sieg gegen Real

Weißt Du noch, damals? Als wir den Stars von Real Madrid ihre Grenzen aufgezeigt haben? So hätten sich die Mitglieder der heutigen Profi-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach in einigen Jährchen unterhalten können, wenn sie sich an die Champions-League-Saison 2020/21 erinnern. Im Gruppenspiel gegen die Spanier hätten die Deutschen nach einer guten Leistung fast einen bemerkenswerten Sieg geschafft. Doch gegen Real wurde erst am Ende abgerechnet.

Den Sieg aus der Hand gegeben

Die Borussen haben den Sieg in der Schlussphase aus der Hand gegeben. Aber: Das Team von Trainer Marco Rose kam am 2. Spieltag der Gruppenphase gegen den spanischen Rekordmeister Real Madrid nach langer Führung am Ende zu einem 2:2 (1:0) und bleibt damit immerhin ungeschlagen.

Thuram traf doppelt

Marcus Thuram (33./58.) traf doppelt für die Gladbacher, doch Karim Benzema (87.) und Casemiro (90.+3) sorgten spät für das Remis. Zum Auftakt in der vergangenen Woche hatte die Borussia beim italienischen Vizemeister Inter Mailand ein achtbares 2:2 geholt, der dritte Gruppengegner heißt Schachtjor Donezk. Es ist also noch eine Menge möglich für die Borussia.

ml/fw (dpa, SID)