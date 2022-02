Mönchengladbach rettet Punkt gegen Wolfsburg

Welch ein Wechselbad der Gefühle in Mönchengladbach: Als der Ball zum dritten Mal ins Wolfsburger Tor einschlug, war es fast so laut, als wäre die Arena in Mönchengladbach ausverkauft. Tatsächlich waren coronabedingt nur 10.000 Zuschauer da, die über den vermeintlichen Siegtreffer in der 90. Minute jubelten, doch die Freude währte nicht lange: Weil es zuvor ein Foul im Mittelfeld gegeben hatte, kassierte der Schiedsrichter das Tor nach kurzem Studium der Videobilder wieder. So blieb es letztlich bei einem 2:2 gegen den VfL Wolfsburg, das sich die Gladbacher nach einem 0:2-Rückstand aber mit großem kämpferischen Einsatz verdient hatten.

Lange hatte es nach einer weiteren Niederlage für den krisengeschüttelten Traditionsklub ausgesehen, doch dann drehten die Gladbacher noch einmal auf, profitierten auch von einem Platzverweis gegen Wolfsburgs Verteidiger Maxence Lacroix und erkämpften sich wenigstens einen Punkt - auch wenn nach dem Abpfiff die Enttäuschung über einen verpassten Sieg überwog.

Siege für Bayer und Union

Auch ohne seinen verletzten Torjäger Patrik Schick hat Bayer 04 Leverkusen seine Hausaufgaben gemacht und sein Heimspiel gegen Arminia Bielefeld verdient mit 3:0 gewonnen. Dem kleinen, schnellen Angreifer Moussa Diaby gelang dabei ein Doppelpack. Die Werkself hielt mit dem Sieg den Anschluss an das Führungsduo in der Bundesliga, den FC Bayern und Borussia Dortmund.

Zweimal war Leverkusens Moussa Diaby für die Bielefelder Abwehr zu schnell

Ähnlich glanzvoll wie die Leverkusener schaffte Union Berlin nach zuvor drei Niederlagen in Serie wieder einen Sieg in der Bundesliga. Mit 3:1 setzten sich die "Eisernen" zu Hause gegen den FSV Mainz 05 durch. Stürmer Sheraldo Becker gelang dabei ein echtes Traumtor per Weitschuss in den Torwinkel. Mainz war in der letzten halben Stunde nur noch zu zehnt, nachdem Dominik Kohr die gelb-rote Karte gesehen hatte.

Nicht nur in Leverkusen und Berlin stand der 24. Spieltag der Bundesliga stand dabei zwei Tage nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine unter dem Eindruck des Krieges in Osteuropa. Vor dem Anpfiff gab es in den Stadien Schweigeminuten und Friedensbotschaften auf Bannern oder der Anzeigetafel. Auf den Tribünen waren ukrainische Fahnen und Schals zu sehen.

Köln gibt möglichen Sieg aus der Hand

Der 1. FC Köln, der sich nach wie vor Hoffnungen auf eine Europapokal-Teilnahme macht, musste dagegen bei Schlusslicht Greuther Fürth einen Rückschlag hinnehmen. Nachdem die Kölner Mitte der zweiten Halbzeit in Führung gegangen waren, stellten sie ihre eigenen Angriffsbemühungen fast komplett ein und überließen den Fürthern das Spiel. Der Aufsteiger nutzte das aus und traf nach einem Eckball noch zum 1:1-Ausgleich.

Kein Glück hatte auch Hertha BSC: Die Berliner mussten wegen mehrerer Coronafälle im Kader stark ersatzgeschwächt beim SC Freiburg antreten. Im Tor stand bei der 0:3-Niederlage mit Marcel Lotka nur Torwart Nummer fünf. Freiburg schob sich durch den Sieg wieder auf den vierten Tabellenplatz. Die Hertha bleibt dagegen 15. und wartet weiter auf den ersten Sieg im Jahr 2022.

Fortgesetzt hat sich auch die Pechsträhne des VfB Stuttgart: Trotz einer 1:0-Führung bis zur 85. Minute stand der Tabellenvorletzte am Freitagabend bei der TSG Hoffenheim am Ende ohne Punkte da. TSG-Angreifer Christoph Baumgartner drehte das Spiel in der Schlussphase mit einem Doppelschlag.

Der 24. Bundesliga-Spieltag in Zahlen:

Bayer 04 Leverkusen - Arminia Bielefeld 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Alario (30.), 2:0 Diaby (57.), 3:0 Diaby

1. FC Union Berlin - FSV Mainz 05 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 Haraguchi (7.), 2:0 Becker (56.), 3:0 Awonyi (75.), 3:1 Burgzorg (90.)

Gelb-rote Karte: Kohr (Mainz/60.)

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 2:2 (1:2)

Tore: 0:1 Wind (6.), 0:2 Bornaauw (33.), 1:2 Thuram (42.), 2:2 Embolo (82.)

Rote Karte: Lacroix (Wolfsburg/70.)

SC Freiburg - Hertha BSC 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Grifo (12./Foulelfmeter), 2:0 Schade (83.), 3:0 Höler (86.)

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Köln 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Kainz (53.), 1:1 Griesbeck (69.)

TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart 2:1 (0:0)

Tore: 0:1 Endo (48.), 1:1 Baumgartner (85.), 2:1 Baumgartner (90.)

Eintracht Frankfurt - Bayern München -:- (18:30 Uhr MEZ)

VfL Bochum - RB Leipzig -:- (So. 15:30 Uhr MEZ)

FC Augsburg - Borussia Dortmund -:- (So. 17:30 Uhr)