Mönchengladbach führt zur Halbzeit gegen BVB

Ausgangslage:

Während die eine Borussia, die aus Dortmund, mit dem Saisonstart und zwölf Punkten nach fünf Spielen ganz zufrieden sein kann, kam die andere überhaupt nicht gut aus den Startlöchern. Mit gerade einmal vier Punkten aus fünf Spielen ist Gladbach nur 16. Und jetzt könnten ausgerechnet Ex-Trainer Marco Rose und der BVB die Krisenstimmung noch vertiefen. Für den 45-Jährigen wird die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte von zahlreichen Pfiffen und Schmähungen begleitet werden, da nicht wenige Gladbach-Fans ihm den Wechsel nach Dortmund per Ausstiegsklausel noch sehr übel nehmen. Die Gladbacher waren nach Roses Abschiedsankündigung im Februar in der Tabelle abgestürzt und hatten letztlich als Achter die Qualifikation für den Europapokal verpasst, Rose selbst steht mit den Dortmundern nun aber in der Champions League. Für Unverständnis hatte vor allem gesorgt, dass der Trainer zuvor stets betont hatte, in Mönchengladbach langfristig etwas aufbauen zu wollen.

Der Vorgänger und sein Nachfolger: Ex-Gladbach-Trainer Marco Rose (l.) und Adi Hütter (r.)

Stimmen:

Max Eberl (Sportdirektor Borussia Mönchengladbach): "Das Spiel Gladbach gegen Dortmund ist immer brisant. Jetzt hat es noch mehr Brisanz. Ich verstehe auch die Fans, die wahrscheinlich ihren Unmut zeigen wollen. Der Fußballjargon ist

manchmal auch unterste Schublade. Das wird man nicht gänzlich verhindern können. Es herrscht Meinungsfreiheit. Die werden wir auch nicht verbieten."

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Ich versuche, die Geschichten, die aus meiner Rückkehr gemacht werden, für mich nicht aufkommen zu lassen. Ich konzentriere mich aufs Wesentliche: die Arbeit, die Aufgaben. Nebenher freue ich mich auf eine Menge Leute, die sich auch freuen, mich zu sehen."

Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach): "Ich finde, Marco Rose hat keine

Pfiffe verdient! Marco ist ein super Mensch. Und er hat mit Gladbach Vereins-Geschichte geschrieben, erstmals die K.o.-Runde der Champions League erreicht."

Statistik:

Schaut man sich nur die Duelle an, die als sogenannte Topspiele am Samstagabend um 18:30 Uhr angepfiffen wurden, so fällt die Bilanz der Gladbacher gegen Borussia Dortmund einigermaßen verheerend aus. Offenbar haben die Spielplanmacher der DFL an der Paarung einen Narren gefressen, denn seit der Einführung des Topspiels im Jahr 2009 gab es das Duell Borussia gegen Borussia bereits 13 Mal als Topspiel der Woche. Allerdings gingen die Gladbacher dabei nur einmal als Gewinner vom Platz, im März 2011 mit einem knappen 1:0-Heimerfolg. Alle restlichen zwölf Partien am Samstagabend endeten mit Siegen für den BVB.