Mäuler, Schnauzen und Schnäbel: Die skurrilsten Münder der Tierwelt

Wilde Mähne und Vampir-Zähne

Keine Sorge, so gruselig der Look auch wirkt: Dieser Vampir ist Vegetarier. Der Schopfhirsch grast am liebsten bei Dämmerung. Ist Gefahr in Sicht, macht er etwas Ungewöhnliches: Er bellt. Damit warnen sich die Hirsche gegenseitig. Auf der Flucht richten sie den weißen Schwanz auf, ein Fluchtsignal unter Schopfhirschen.