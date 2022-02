Männer der Wüste - Mit Kamelhirten durch die Sahara

Vom Süden Marokkos erstreckt sich die Sahara über mehr als tausend Kilometer bis nach Mauretanien hinein. Lebensfeindlich ist diese Wüste und doch seit Jahrhunderten Heimat für Kamelhirten, die durch diese Landschaft ziehen. Vom Winterlager ins Sommerlager und zurück. Es sind nur noch an die tausend Familien, die heute Dromedare, einhöckrige Kamele, züchten und sich dem traditionellen Leben verschrieben haben. Die Hirten Imam, Moulay und Hadrami vom Stamm der Oulad Ben Sbaa gehören dazu. Auch wenn ihre Familien das Nomadenleben für einen festen Wohnsitz in der Stadt bereits aufgegeben haben. Moulay und Hadrami sind Hirten aus Leidenschaft, die mit ihren 200 Kamelen aufs Engste verbunden sind. Die Männer wappnen sich gegen Sandstürme, bereiten ihre Herde auf nächtliche Wanderungen vor und suchen in der unendlichen Weite nach verloren gegangenen neugeborenen Tieren und ihren Müttern. Facettenreich erzählt die Dokumentation vom harten Alltag dieser Hirten und ihren Traditionen, von einem Leben, das es so bald nicht mehr geben wird.