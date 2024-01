Lukas Stege arbeitet als freiberuflicher Moderator für DW Travel und andere YouTube-Kanäle der DW. Von 2016 bis 2023 moderierte Lukas das DW-Reisemagazin „Check-In“/„Escápate“ auf Englisch, Spanisch und Deutsch. Ab 2024 präsentiert er gemeinsam mit Diana Piñeros und Nicole Geisse-Dirsch die Neuauflage von „Escápate“ im Studio. Die Reisesendung wird auf Spanisch im Fernsehen in ganz Lateinamerika ausgestrahlt und auch auf YouTube geteilt.

Lukas spricht Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Französisch. Derzeit lernt er Italienisch. 2006 hat Lukas im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres in einer Migrantenunterkunft im Norden Mexikos gearbeitet. Anschließend studierte er Angewandte Medienwirtschaft in Hamburg und absolvierte ab 2011 eine Ausbildung zum Fernsehjournalisten an der RTL-Journalistenschule in Köln.