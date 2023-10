Lufthansa soll Deutsche mit Sonderflügen aus Israel holen

Die Behörde wolle die in der Krisenvorsorgeliste ELEFAND registrierten deutschen Staatsangehörigen am Mittwoch darüber informieren, wie die Tickets für die Sonderflüge bei der größten deutschen Fluggesellschaft Lufthansa gebucht werden könnten. Noch nicht registrierte ausreisewillige deutsche Staatsangehörige sollten sich umgehend in ELEFAND registrieren. Es handelt sich um vier Flüge pro Tag jeweils am Donnerstag und Freitag.

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte dem Nachrichtenportal "The Pioneer": "Die Lage ist sehr ernst." Laut Pioneer könnte die Lufthansa pro Tag rund 1000 Personen aus Israel ausfliegen.

Baerbock und Spohr stimmen sich ab

Das Krisenreaktionszentrum der Behörde hatte zuvor unter Hochdruck mit Fluggesellschaften darüber verhandelt, Flugkapazitäten auszuweiten. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Flüge mit Lufthansa-Chef Carsten Spohr vereinbart. Das Auswärtige Amt steht mit 17 Jugendgruppen in engem Kontakt. Vier sind bereits sicher ausgereist.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr Bild: Tobias Schwarz/dpa/picture alliance

Aus der Opposition war Kritik am Krisenmanagement der Bundesregierung geäußert worden, nachdem Österreich und Spanien angekündigt hatten, ihre Landsleute in den kommenden Tagen mit Militärmaschinen aus Israel nach Hause zu holen.

Die radikal-islamische Palästinenser-Gruppe Hamas hatte am frühen Samstag mit einem überraschenden Großangriff auf Israel die schwerste Eskalation im Nahost-Konflikt seit Jahren ausgelöst.

