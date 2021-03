Hundert Mal Lucky Luke

Lucky Luke: Die 100. Comicausgabe

Der Wilde Westen

Die Serie ist eine Western-Parodie, spätestens seit der Erfinder Morris in New York die Macher des 1952 gegründeten MAD-Magazins kennengelernt hatte. Ab 1948 lebte der Belgier sechs Jahre lang in den USA, bereiste das Land von der Ostküste bis Kalifornien und Mexiko. Er legte sich ein umfangreiches Archiv über die Pionierzeit im amerikanischen Westen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an.