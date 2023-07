"Losfliegen. Gott finden."

Evangelischer Rundfunkgottesdienst am 16.Juli 2023 aus der Evangelisch-methodistischen Friedenskirche in Vaihingen an der Enz live im Deutschlandfunk ab 10.05 Uhr.

Der Gottesdienst aus der evangelisch-methodistischen Friedenskirche lädt zum Davonfliegen. Weg vom Alltag. Hin zu einem Ort, der allen gefällt. Er lässt hören von der Freiheit des Fliegens und von Menschen, wohin sie entfliehen, wenn der Alltag sie zu sehr fordert. Von Zufluchtsorten. Was diese sein können und was sich dort vielleicht finden lässt? "Wenn ich doch Flügel hätte! Wie eine Taube wollte ich davonfliegen und mich woanders niederlassen". Diese Worte eines Beters aus Psalm 55 der Bibel stehen im Mittelpunkt der Predigt aus der Friedenskirche in Vaihingen an der Enz.

Predigen werden gemeinsam die Pastoren Bernhard Schäfer und Jihan Ha. Musikalisch wird der Gottesdienst vom Posaunenchor und dem Musikteam unter der Leitung von Tobias Blessing und Tobias Zucker gestaltet.

Offen und lebendig. Eine Gemeinde für Groß und Klein. Das zeichnet die evangelisch-methodistische Friedenskirche in Vaihingen an der Enz aus. Und dabei steht sie ganz in der Tradition ihres Kirchenvaters John Wesley. Er und sein Bruder Charles standen im 18.Jahrhundert am Anfang einer Erweckungsbewegung, die von England aus um die Welt ging. Ihr Motto: "Not erkennen und handeln."

Ein Ausfluss davon sind die "Sozialen Grundsätze", die weltweit ein Bekenntnis, eine Selbstverpflichtung der Evangelisch-methodistischen Kirche sind.