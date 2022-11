In Good Shape

Long Covid - Krank nach der Impfung

Brain Fog, extreme Erschöpfung, Durchblutungsprobleme: Symptome wie bei Long Covid – nur ohne Infektion. Kann man Long Covid in seltenen Fällen auch nach einer Impfung bekommen? Es gibt nur wenig Daten zu dieser Frage. In Good Shape besucht eine „Post-Vax-Ambulanz“ in Marburg.