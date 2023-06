“Loneliness in the Digital Age”

Roboter statt Haustier, Chatbot statt Freund, Silikonlippen für Küsse aus der Ferne. Viele digitale Gadgets sollen soziale Kontakte ersetzen. Aber lässt sich so auch Einsamkeit lindern? Das Thema bei SHIFT.

Bild: Andy Kelly/Unsplash

Mehr soziale Kontakte durch Roboter

Im Dawn Café in Tokio kellnern Roboter. Gesteuert werden sie aus der Ferne von Menschen, die das Haus nicht verlassen können. So bekommen diese trotzdem die Möglichkeit, am sozialen Leben teilnehmen zu können.

Bild: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Lindern Soziale Medien die Einsamkeit?

Soziale Medien können helfen, Einsamkeit zu überwinden. Aber den persönlichen Umgang mit Menschen müssen wir weiter üben, sagt Soziologin Dr. Anne Deremetz. Denn diese Kontakte könne das Digitale nicht ersetzen.

Bild: Reuters

Kuss-Gadget: Silikonlippen fürs Smartphone

Küssen aus der Ferne: Dafür gibt es in China jetzt künstliche Lippen. Die steckt man ans Smartphone und verbindet sich per App mit dem Handy des Partners. Bewegungssensoren ahmen dessen Lippenbewegungen nach.

Bild: DW

Zu große Erwartungen an Roboter-Gefährten?

Mit Kulleraugen und süßen Sounds ist Roboter Lovot zum Liebhaben gebaut. Er und andere Roboter-Gefährten sind vor allem in Japan populär. Warum ist das so und kann ein Roboter das erfüllen, was Menschen sich erhoffen?

