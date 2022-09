LNG ist die englische Abkürzung für Flüssigerdgas. LNG weist nur etwa ein Sechshundertstel des Volumens von gasförmigem Erdgas auf und ist daher eine Transportalternative für Pipelines.

Von seinen Förderstätten wird das Erdgas zu Verflüssigungsanlagen oder zu LNG-Terminals in Häfen gebracht. Von dort wird das LNG auf Spezialschiffe gepumpt, die zu einem anderen LNG-Terminal fahren und das LNG dort wieder mit den schiffseigenen Ladungspumpen an Land fördern. Die Vereinigten Staaten sind nach eigener Darstellung inzwischen zum weltgrößten Exporteur von Flüssigerdgas (LNG) geworden. In Deutschland gibt es bisher kein Anlandeterminal für LNG. Mehrere mögliche Standorte sind jedoch in Vorbereitung und eine LNG-Infrastrukturverordnung wurde vom Gesetzgeber verabschiedet. Am 27. Februar 2022 kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz aus Anlass des russischen Überfalls auf die Ukraine an, dass in Deutschland kurzfristig zwei Flüssigerdgasterminals errichtet werden sollen. Damit soll die einseitige Abhängigkeit von Russland beendet werden.