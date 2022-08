LKW kracht in Feier nahe Rotterdam

Der Lkw sei am Samstagabend in der Ortschaft Nieuw-Beijerland in der Nähe von Rotterdam von einem Deichweg abgekommen und in ein Grillfest gefahren, teilte die Polizei mit. Noch ist unklar, wie viele Menschen starben. Der Sender NOS berichtet von mindestens drei Toten und mehreren Verletzten. Um die Anzahl der Opfer genau bestimmen zu können, müsse erst der Sattelzug geborgen werden, heißt es von den Behörden.

"Der Schock ist enorm"

Der Lkw-Fahrer sei unverletzt geblieben und zur Vernehmung auf einee Polizeiwache gebracht worden. "Sie können sich vorstellen, was das für ein Schlag ist. Während eines Nachbarschaftsfests fährt ein Lkw in diese Menschengruppe, der Schock ist enorm", sagte eine Polizeisprecherin am Unfallort dem Sender Omroep Rijnmond.

Die Gemeinde kümmere sich um die Betreuung der zahlreichen Zeugen des schrecklichen Geschehens. Eine Spezialfirma sei mit der Bergung des Lastzuges beauftragt worden, erst danach könnten Experten die Toten bergen. Der Unfall ereignete sich in der Nähe einer Kreuzung, wie Fotos und Fernsehbilder zeigen. Die Straßen verlaufen auf einem Deich, an dessen Fuß das Fest im Gange war.

haz/wa (dpa, rtr, afp)