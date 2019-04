Liveticker: Wolfsburg - Frankfurt

19. Minute: Die Wölfe werden etwas mutiger und kommen nun häufiger in die Nähe des Frankfurter Strafraums, richtig gefährlich wird es bisher aber noch nicht. Die Eintracht sucht dagegen noch die Orientierung.

10. Minute: Kennenlernphase beendet - Frankfurts Hasebe klärt auf der Linie! Nach einem Schuss von Weghorst muss der Japaner für seinen bereits geschlagenen Torwart in letzter Sekunde klären. Fast die Führung für die Gastgeber.

9. Minute: Beide Teams befinden sich noch in der Kennenlernphase. Keine Chancen bisher, das Spiel findet überwiegend im Mittelfeld statt. Auch die Fans sind noch nicht so richtig warm, es herrscht eine "entspannte Ruhe" im Stadion zu Wolfsburg.

4. Minute: So, die Ostereier wurden in einer Gemeinschaftsaktion vom Spielfeld entfernt - die Partie läuft wieder!

1. Minute: Es ist Ostermontag, also werfen die Fans kleine Ostereier aufs Feld - Protest gegen die Montagsspiele.

ANPFIFF

+++

20:29 Uhr: Die Teams kommen auf den Platz - die Spannung steigt!

20:27 Uhr: Die Gastgeber starten mit dieser Elf: Pervan - William, Knoche, Brooks, Tisserand - Guilavogui - Gerhardt, Arnold - Mehmedi - Ginczek, Weghorst

20:23 Uhr: Adi Hütter vertraut gegen die Wölfe dieser Startelf: Trapp - Abraham, Hasebe, Falette - Torro, Rode - da Costa, Kostic - Gacinovic - Paciencia, Jovic

20:25 Uhr: Doch auch die Wolfsburger wollen ins internationale Geschäft und können bei einem Sieg gegen Frankfurt auf den siebten Tabellenplatz klettern und hätten damit weiter alle Chancen auf die Europa-League-Qualifikation. "Wir brauchen sehr viel Energie gegen diese Mannschaft", so Wolfsburg-Trainer Bruno Labbadia.

20:20 Uhr: Jetzt müssen die Frankfurter den Schalter umlegen, denn zum Abschluss des 30. Spieltags geht es in der Bundesliga nach Wolfsburg. Mit einem Sieg kann die Eintracht den Vorsprung beim Kampf um die Champions-League-Plätze weiter ausbauen. Momentan liegt Frankfurt noch einen Punkt vor Mönchengladbach. "Am Montag wird sich zeigen, mit wie viel Power wir in das Spiel gehen können. Wir müssen die positive Energie mitnehmen."

20:17 Uhr: Die großartige Nacht von Frankfurt war auch am Freitag noch in den Köpfen der Frankfurter. "Nach dem magischen Abend war es ein tolles Gefühl aufzuwachen. Wir sind eine Runde weiter, es ist außergewöhnlich, was wir geleistet haben", sagte Eintracht-Coach Adi Hütter am Morgen nach dem Halbfinaleinzug gegen Benfica Lissabon.

20:15 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker am Ostermontag!