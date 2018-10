Liveticker: Werder Bremen - VfL Wolfsburg

BREMEN - WOLFSBURG 0:0

---------

1. Minute: Los geht's. Der Ball rollt in Bremen.

ANPFIFF

20:29 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Martin Petersen aus Stuttgart.

20:27 Uhr: Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia muss seine Startaufstellung auf einer Position verändern: Tisserand ersetzt den verletzten Camacho.

Wolfsburg: 1 Casteels - 2 William, 31 Knoche, 25 Brooks, 15 Roussillon - 32 Tisserand - 10 Malli, 27 Arnold - 8 Steffen, 7 Brekalo - 9 Weghorst. - Trainer: Labbadia

20:25 Uhr: Zu den Aufstellungen: Werder-Coach Kohfeldt wechselt nach der Niederlage am vergangenen Spieltag in Stuttgart auf zwei Positionen: Langkamp und Kainz kommen für den gelb-tot-gesperrten Veljkovic und Sahin.

Bremen: 1 Pavlenka - 23 Gebre Selassie, 15 Langkamp, 18 Moisander, 5 Augustinsson - 44 Bargfrede - 35 Maximilian Eggestein, 8 Osako, 30 Klaassen - 10 Kruse, 7 Kainz. - Trainer: Kohfeldt

20:22 Uhr: Auch Wolfsburg hofft weiter auf das obere Tabellendrittel. Derzeit warten die Niedersachsen allerdings seit vier Partien auf einen Erfolg. Gewinnt der VfL heute Abend, würden die Wolfsburger Werder überholen.

20:20 Uhr: Denn das Weserstadion ist unter Trainer Florian Kohfeldt zu einer Festung geworden: Seit 15 Spielen ist Werder in der Bundesliga in der heimischen Arena unbesiegt. So einen Lauf gab es zuletzt in den 90er Jahren - unter dem langjährigen Erfolgscoach Otto Rehhagel.

20:18 Uhr: Mit einem Heimsieg heute Abend könnten die Bremer zumindest vorrübergehend an Bayern München vorbei auf Rang zwei springen. Die Chancen dazu stehen nicht schlecht.

20:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!