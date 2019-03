Liveticker: Werder Bremen - FC Schalke 04

BREMEN - SCHALKE 0:0

--------------

19. Minute - GELBE KARTE: Bremens M. EGGESTEIN zupft und zerrt und wird deswegen verwarnt. Nach dem Freistoß landet der Ball bei Nastasic, der den Ball volley nimmt. Der Aufsetzerball ist nicht ungefährlich, besonders weil einige Spieler vor Torwart Pavlenka stehen und die Sicht nicht optimal ist. Trotzdem pariert er den Ball.

18. Minute: Nächster Freistoß für Schalke. Wieder tritt ihn Caligiuri, der den Ball hinter die Mauer schlenzt. Im Strafraum fällt Burgstaller, aber da scheint nichts gewesen zu sein. Torwart Pavlenka faustet den Ball weg.

17. Minute: Bremens Kruse kommt an der Strafraumgrenze zum Abschluss und zieht den Ball flach durch die Beine der Gegenspieler. Torwart Nübel streckt sich, sieht aber früh genug dass der Ball am Tor vorbei geht.

11. Minute: Freistoß für Schalke. Caligirui schießt ihn, gute Technik, aber das ist die Torwartecke und Schlussmann Pavlenka wehrt den Ball ab. Kurz darauf ist der Pass in die Schnittstelle etwas zu lange, trotzdem bringt McKennie den Ball in den Strafraum, aber der Ball geht an Mitspieler und Gegner vorbei ins Aus.

9. Minute: Rashica holt die zweite Ecke heraus. Die ist aber viel zu kurz.

6. Minute: Patzer Bremen und Schalke kommt zu seiner ersten Chance. Embolo läuft Augustinsson den Ball ab und gibt flach in den Strafraum, wo Burgstaller einläuft. Bremens Pavlenka kommt heraus und pariert super.

4. Minute: Schalkes Stambouli, der nach einem Jochbeinbruch mit einer Gesichtsmaske spielt, klärt zur Ecke. Die erste im Spiel. Kruse tritt sie von links. Schalke klärt zunächst, aber verspielt den Ball wieder. Nach langem Hin-und Her zieht letztlich M. Eggestein von halbrechts ab, der Ball geht knapp am langen Pfosten vorbei.

2. Minute: Schalke hat sich offenbar vorgenommen, sich nicht nur hinten reinzustellen und allein Bremen das Spiel überlassen zu wollen.

ANPFIFF

20:27 Uhr: Seit sechs Bundesligaspielen wartet Schalke nun schon auf einen Sieg.

20:23 Uhr: S04-Coach Tedesco hat klar gemacht, dass er nur noch auf Spieler setzt, die alles geben. Nicht mal im Kader sind heute das prominente Trio Uth, Harit und Mendyl. "An erster Stelle im Abstiegskampf, und da sind wir jetzt, steht für uns der Charakter der Spieler. Wir haben schon oft Spiele aufgrund des Charakters gewonnen. Das ist in dieser Situation wichtiger denn je“, betont Tedesco.

Nübel. McKennie. Nastasic. Bentaleb. Stambouli. Caligiuri. Burgstaller. Skzybski, Oczipka. Bruma. Embolo.

20:18 Uhr: Werder Bremen muss heute ohne Sahin auskommen. Ein Magen-Darm-Virus macht dem Mittelfeldprofi zu schaffen. Routinier Pizarro spielt von Beginn an. "Heute wird es auch viel um Emotionen gehen", glaubt Coach Kohfeldt.

Pavlenka. Pizarro. Augustinsson. Kruse, Rashica. Veljkovic. Moisander. Gebre Selassie, Klaassen. M. Eggestein. Bargfrede.

20:14 Uhr: Gastgeber Werder Bremen hat sechs der letzten sieben Partien unentschieden gespielt und der Traum von einem Platz, der für die Europa League qualifiziert, ist derzeit weit weg von der Realität. Ob es da von Vorteil ist, dass der Gegner einer großen Krise steckt? "Ich erwarte keinesfalls, dass sie eine ähnliche Leistung wie beim 0:4 gegen Fortuna Düsseldorf zeigen", meint Trainer Kohfeldt. "Sie werden scharf sein."

20:11 Uhr: Der deutsche Vizemeister auf Platz 14, mit mageren 23 Punkten, gerade mal vier vor dem Relegationsplatz. Die Situation für den FC Schalke 04 ist heikel, besonders nach der blamablen 0:4-Pleite gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Vor allem die lustlose Vorstellung der Profis wurde kritisiert, letztlich muss Trainer Tedesco dafür gerade stehen. Von einem Endspiel mag man auf Schalke nicht sprechen, aber es wurde vom neuem Sportvorstand Schneider deutlich gemacht, dass die Art und Weise, wie das Team heute auftritt, entscheidend sein wird. "An erster Stelle im Abstiegskampf, und da sind wir jetzt, steht für uns der Charakter der Spieler. Wir haben schon oft Spiele aufgrund des Charakters gewonnen. Das ist in dieser Situation wichtiger denn je

20:10 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker!