Liveticker: Werder Bremen - FC Bayern München

BREMEN - FC BAYERN 0:0

---------

27. Minute: Lewandowski liegt im Bremer Strafraum und hält sich den schmerzenden Kopf. Gebre Selassie hat den Polen im Zweikampf unabsichtlich mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen. Aber kein Foul. Weiter geht es mit Schiedsrichterball.

26. Minute: Lattentreffer von Kimmich, aber Gnabry stand zuvor im Abseits. Egal, der Ball war sowieso nicht drin.

23. Minute: Coman tastet sich näher und näher heran. Diesmal versucht er es mit einem Kopfball, den er in Richtung langes oberes Eck lenkt. Diesmal fehlen nur wenige Zentimeter.

19. Minute: 🔶 GELBE KARTE für ALPHONSO DAVIES. Das sah gegen Bittencourt aber alles andere als sauber aus. Der Kanadier ist frustriert und hakt, bzw. tritt nach. Es bleibt aber bei Gelb.

18. Minute: Die Bremer haben sich ein wenig freigespielt und halten jetzt gut mit. Eggestein versucht es mit einem Schuss aus knapp 18 Metern. Neuer streckt sich, aber der Ball geht links am Kasten vorbei.

13. Minute: Entlastungsangriff der Bremer über rechts: Bittencourt schießt, oder flankt er? Jedenfalls ist in der Mitte keiner außer Neuer, und der fasst sicher zu.

12. Minute: Wieder versucht es Coman. Der Franzose wird am rechten Strafraumeck freigespielt und schließt flach ab. Aber der Ball rauscht ein paar Meter links am Bremer Tor vorbei. Das geht besser...

9. Minute: Jetzt mal Betrieb auf der anderen Seite: Nach einer Flanke von Bittencourt setzt Gebre Selassie den Ball ans Außennetz.

8. Minute: Die Werder-Abwehr ist im dauerhaften Unruhezustand. Diesmal flankt Coman von rechts, aber der Ball segelt ins Toraus.

5. Minute: Die Bayern starten hochmotiviert. Sie wollen hier offenbar gleich für klare Verhältnisse sorgen. Gnabry rutscht an einer Hereingabe vorbei, aber Flankengeber Davies stand zuvor im Abseits.

2. Minute: Kimmich lupft auf Lewandowski. Der versucht es im Strafraum mit einem mutigen Volleyschuss. Der Ball geht lang vorbei, war aber abgefälscht. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

ANPFIFF

20:28 Uhr: Aber: Bange machen gilt nicht! Florian Kohfeldt glaubt natürlich trotzdem an seine Mannschaft - was bleibt ihm anderes übrig. "Es ist eine unglaublich schwere Aufgabe, gegen eine unglaublich dominante Bayern-Mannschaft, die so dominant ist wie schon lange nicht mehr", sagte er vor dem Spiel. "Aber natürlich haben wir eine Idee, wie wir ihnen begegnen wollen." Wir sind gespannt…

20:26 Uhr: Die Bilanz spricht allerdings eindeutig für die Gäste: Bremen ist mit nur einem Sieg in bislang 15 Heimspielen das schwächste Heimteam der Bundesliga. Die Bayern haben die vergangenen 18 Duelle mit Werder in der Bundesliga allesamt gewonnen. Der letzte Bremer Heimerfolg gegen den FCB gelang am 21. Oktober 2006.

20:24 Uhr: Werder-Coach Florian Kohfeldt hofft, dass wie schon beim 5:1 in Paderborn die Flügelzange wieder greift: Milot Rashica, Leo Bittencourt und Yuya Osako sollen die Bayern-Defensive beschäftigen.

20:22 Uhr: Bayern-Trainer Hansi Flick will jedenfalls nichts dem Zufall überlassen. Er schickt die stärkste zur Verfügung stehende Elf auf den Rasen des Weserstadions.

20:17 Uhr: Der Ball liegt sozusagen auf dem Elfmeterpunkt - die Bayern müssen nur noch verwandeln. Ein Sieg heute Abend und die Meisterschaft ist durch. Allerdings werden sich die Bremer nach Kräften wehren - immerhin benötigen sie jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg.

20:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!