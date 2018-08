Liveticker: Viktoria Köln - RB Leipzig

VIKTORIA KÖLN - LEIPZIG 0:0

weitere laufende Spiele mit Bundesliga-Beteiligung:

STEINBACH - AUGSBURG 0:1

RW KOBLENZ - DÜSSELDORF 0:2

KARLSRUHE - HANNOVER 0:1

----------

13. Minute: Schon jetzt werden Qualitätsunterschiede deutlich: Hinten fängt Leipzig alles ab, nach vorne sorgt vor allem Bruma immer wieder für Unruhe in der Kölner Defensive. Große Chancen gibt es aber noch nicht.

7. Minute: Bruma dribbelt in den Kölner Strafraum und ist in guter Schussposition. Der Portugiese macht aber einen Haken zuviel und verliert die Kugel. Willers trifft sowohl den Fuß Brumas als auch den Ball. Bruma schaut kurz, aber der Schiedsrichter pfeift nicht. Unterm Strich wohl okay, eine rüde Aktion war es nicht von Willers.

5. Minute: Munterer Beginn: Beide Teams versuchen nach Ballgewinn keine Zeit zu verlieren und spielen direkt nach vorne.

ANPFIFF

15:27 Uhr: Die Kulisse ist klein aber fein. Im Sportpark Höhenberg haben sich rund 5000 Zuschauer eingefunden. Ein paar mehr hätten noch Platz gehabt, aber trotzdem sieht das kleine Stadion schön voll aus. Und das Wetter ist auch gut!

15:21 Uhr: Ähnlich wie die Kölner, die nach drei Spielen in der Regionalliga bereits im Rhythmus sind, hat RB Leipzig dank der Qualifikation zur Europa League schon vier Pflichtspiele absolviert und sollte auf Betriebstemperatur sein. Nach dem Unentschieden bei Universitatea Craiova verändert Trainer Ralf Rangnick seine Startelf auf sieben Positionen. Timo Werner fehlt wegen an einer Magen-Darm-Grippe, Marcel Sabitzer plagen muskuläre Probleme.

15:17 Uhr: Im Sportpark Höhenberg im Kölner Osten will Gastgeber Viktoria Köln dem großen Favoriten RB Leipzig ein Bein stellen und zu den bisherigen Pokalüberraschungen in der 1. Hauptrunde eine weitere hinzufügen. Die Kölner würden damit ihren Erfolg aus der Pokalsaison 2015/16 wiederholen: Damals schlugen die Schwarz-Weißen den FC Union Berlin mit 2:1 und zogen in die 2. Pokalrunde ein. Und mit dieser Elf will Trainer Patrick Glöckner die Überraschung schaffen:

15:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!