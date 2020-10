Liveticker Ukraine - Deutschland

UKRAINE - DEUTSCHLAND 0:1 (0:1)

46. Minute: Es geht weiter. Schafft Löw mit seinem Team den ersten Sieg in der Nations League? Mal sehen.

Deutschland begann schwach und nervös, steigerte sich aber im Laufe des Spiels und erzielte durch eine starke Aktion von Rüdiger und Ginter die Führung. Viele Ballverluste ermöglichten den Ukrainern aber immer wieder gute Möglichkeiten, die sie nicht nutzen konnten.

45. Minute +1: Halbzeit in Kiew. Deutschland führt mittlerweile verdient mit 1:0. Vorne sieht es schon ganz gut aus, dennoch verlieren die Gäste noch zu häufig den Ball in der Vorwärtsbewegung.

43. Minute: Schönes Ding von Kroos. Der Nationalspieler zirkelt den Ball mit links aufs Tor der Ukrainer. Sein Versuch geht aber knapp vorbei. Trotzdem eine gute Aktion der Gäste.

41. Minute: Die erste Gelbe Karte in diesem Spiel für Malinowski, der Ginter übel weggrätscht.

35. Minute: Großchance für die Gäste! Ginter mit einer super Flanke von der rechten Seite. Gnabry steht goldrichtig und köpft den Ball mit Wucht aufs Tor. Doch erneut ist es Bushchan, der die 2:0-Führung vereitelt.

31. Minute: Kimmich aus knapp 30 Metern mit einem starken Schuss. Der Bakll senkt sich spät, doch Bushchan kann den Ball erneut abwehren.

28. Minute: Die Ukraine ist sichtlich beeindruckt nach dem Führungstreffer und versucht sich zurück in die Partie zu kämpfen. Das deutsche Team wird dagegen in der Offensive etwas sicherer und kommt erneut zu einem Torschuss. Wieder ist Ukraines Torwart da und begräbt den Ball unter sich.

27. Minute: Vorne läuft es nun besser, hinten leisten sich die Gäste weiterhin unnötige Ballverluste.

22. Minute: Nochmal die Löw-Elf. Dieses Mal passt Klostermann von der rechten Seite auf Gnabry, der es mit der Hacke versucht. Doch Bushchan ist zur Stelle und kann parieren.

20. Minute: Starke Aktion des DFB-Team - nach Vorarbeit von Rüdiger steht Ginter goldrichtig und trifft aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung. Erste gute Aktion der Gäste...

17. Minute: Erste halbe Chance für die Ukraine. Über die linke Seite setzt sich Zyhankow durch. Seine Flanke dreht sich in Richtung Tor von Neuer, der den Ball ablenken kann.

10. Minute: Die DFB-Elf leistet sich in der Anfangsphase einige Fehlpässe und ermöglicht den Gastgebern so die eine oder andere Konterchance. Bisher ist aber noch nichts passiert.

5. Minute: Erster Abschluss für die Gäste. Gnabry zieht aus knapp 20 Metern einfach mal ab, Ukraines Schlussmann Bushchan ist aber auf dem Posten und kann den Schuss abwehren.

3. Minute: Die 20.000 Zuschauer machen ordentlich Lärm. Eher ungewohnte Kulisse in dieser Zeit.

1. Minute: Der Ball rollt in Kiew!

20:40 Uhr: Die DFB-Elf hat noch nie ein Nations-League-Spiel gewonnen - vielleicht klappt es ja heute? Es wird jedenfalls mal wieder Zeit. Gleich geht's los!

20:35 Uhr: "Ich glaube auch, dass es für uns alle schön ist, wenn Zuschauer da sind, wenn eine gewisse Stimmung vorherrscht. Darauf kann man sich freuen“, sagte Löw zu den im Stadion erwarteten 20.000 Zuschauern! Und das mitten im Risikogebiet Ukraine…

20:31 Uhr: Bundestrainer Löw tritt am Samstagabend in der Ukraine mit allen fünf verfügbaren Akteuren des FC Bayern München an. Neben Kapitän Manuel Neuer stehen auch Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry in die Startelf.

20.30 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker. Heute gibt es das Nations-League-Spiel der DFB-Elf gegen die Ukraine - viel Spaß!