Liveticker: TSG Hoffenheim - RB Leipzig

HOFFENHEIM - LEIPZIG 0:0

Die weiteren Nachmittagsspiele:

SCHALKE - MAINZ 0:0

STUTTGART - BREMEN 0:0

WOLFSBURG - M'GLADBACH 0:0

NÜRNBERG - DÜSSELDORF 0:0

4. Minute: Die Hoffenheimer gelangen nach einem schnellen Angriff erstmals gefährlich in den Strafraum der Leipziger, doch Belfodil, der erstmals in dieser Saison in der Startelf steht, kann den Ball zunächst nicht kontrollieren. Seine Flanke fängt Gulacsi sicher ab.

ANPFIFF!

15.29 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Deniz Aytekin. 27.000 Zuschauer sehen das Spiel in Sinsheim.

15.28 Uhr: Und das ist die Startaufstellung der Gäste aus Leipzig: Gulacsi - Laimer, Konate, Upamecano, Saracchi - Ilsanker, Demme - Kampl, Sabitzer - Poulsen, Werner.

15.25 Uhr: Nagelsmann muss heute auf die verletzten Defensivspieler Bicakcic und Vogt verzichten. Diese Startelf der TSG schickt er auf den Platz: Baumann - Akpoguma, Posch, Hoogma - Kaderabek, Grillitsch, Schulz - Bittencourt, Kramaric - Szalai, Belfodil.

15.22 Uhr: So richtig scheint sich Nagelsmann noch nicht in seine künftige Aufgabe vertieft zu haben. "Mein Chef ist Oliver Mintzlaff, wenn mich nicht alles täuscht ", sagte der Noch-Hoffenheim-Trainer gestern auf die Frage, wie es sei, dass sein Chef Rangnick beim heutigen Gegner neben ihm stehe. Er glaube nicht, so Nagelsmann, dass der Sportdirektor "der Chef ist. Vielleicht ein Vorgesetzter." Ralf Rangnick gab ihm aus Leipzig Nachhilfe: "Selbstverständlich ist der Sportdirektor nachher derjenige, der über die weitere Zusammenarbeit mit dem Trainer entscheiden muss."

15.19 Uhr: "Für mich ist nichts anders als sonst", sagt Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann vor dem Heimspiel seines aktuellen Vereins gegen seinen künftigen Klub, zu dem er nach Saisonende wechseln wird: "Ich brenne darauf, drei Punkte zu holen." Sein Leipziger Kollege Ralf Rangnick kehrt dagegen an die alte Wirkungsstätte zurück. Er hatte Hoffenheim von der Regionalliga in die Bundesliga geführt.

15.16 Uhr: Sie sind Tabellennachbarn, RB Leipzig steht aktuell mit acht Punkten auf dem achten Tabellenrang, die TSG Hoffenheim mit sieben Zählern einen Platz dahinter. Diese Reihenfolge ändert sich heute, falls die Hoffenheimer als Sieger vom Platz gehen. Mit der Tabellenführung haben beide Teams nichts zu tun. Die könnten sich – nach der 0:2-Niederlage des FC Bayern am Freitag bei Hertha BSC – erst Werder Bremen (mit einem Sieg beim VfB Stuttgart) und anschließend Borussia Dortmund (mit einem Dreier bei Bayer 04 Leverkusen) sichern.

15:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!