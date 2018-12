Liveticker: TSG Hoffenheim - FSV Mainz 05

HOFFENHEIM - MAINZ 1:0

11. Minute: TOOOR durch Kerem DEMIRBAY, der an der Strafraumgrenze nochmal an den Ball kommt und Keeper Zentner keine Chance lässt. 1:0 für Hoffenheim.

10. Minute: Erste offensive Aktion für die TSG und erster Eckball durch Demirbay. Kommt erstmal nix heraus ....

7. Minute: Quaison fällt im Strafraum von Hoffenheim, stolpert aber mehr als er fällt. Weiter geht's.

4. Minute: Mal schnell über rechts nach vorne für die Mainzer, doch der Schuss von Boetius am Ende ist eher ein Bällchen und kein Problem für Oliver Baumann.

1. Minute: Die Kleiderordnung ist klar geregelt hier. Die Gastgeber - beginnend von links nach rechts - in klassischem Hoffenheim-Blau, die Mainzer in roten Trikots.

ANPFIFF!

17:55 Uhr: Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Sascha Stegemann.

17:55 Uhr: Vorweihnachtsstimmung in Sinsheim? Nix da. Regen und eher Handschuh-Wetter. Für Torhüter sowieso und nicht nur für die:

17:50 Uhr: Und so will Hoffenheims Coach Nagelsmann an die guten Offensivleistungen anknüpfen: 1 Baumann - 21 Hübner, 22 Vogt, 38 Posch - 16 Schulz, 17 Zuber, 11 Grillitsch, 2 Brenet - 32 Grifo, 10 Demirbay - 19 Belfodil.

17:50 Uhr: "Zielstrebig sein Richtung Tor!" Diese Maxime gibt Trainer Sandro Schwarz aus. Die Gäste aus Mainz wollen mit dieser Elf auswärts punkten: 27 Zentner - 3 Aaron, 19 Niakhate, 16 Bell, 18 Brosinski - 6 Latza, 14 Kunde, 5 Boetius, 25 Gbamin - Mateta, Quaison.

17:45 Uhr: 1899 Hoffenheim, erfolgsverwöhnt und seit neun Bundesliga-Spielen ungeschlagen, wartet aber nach zuletzt fünf (!) Unentschieden auf einen Sieg. Und Mainz? Auf Platz elf der Tabelle genau zwischen der oberen Tabellenhälfte und dem eher Spaß-befreiten unteren Teil der Tabelle.

17:45 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!