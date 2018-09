Liveticker: TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund

HOFFENHEIM - DORTMUND 1:0 (1:0)

Die anderen Samstagsspiele:

HERTHA - GLADBACH 4:2 (2:1)

NÜRNBERG - HANNOVER 0:0 (0:0)

WOLFSBURG - FREIBURG 1:3 (0:2)

AUGSBURG - BREMEN 2:3 (1:2)

SCHALKE - BAYERN -:- (Anstoß 18.30 Uhr MESZ)

--------

73. Minute: Philipp kann den Ball im Strafraum der Hoffenheimer zwölf Meter vor dem Tor nicht unter Kontrolle bringen.

69. Minute: WECHSEL bei beiden Teams. Beim BVB spielt jetzt PHILIPP für Kagawa, bei Hoffenheim NORDTVEIT für Zuber.

67. Minute: Gute Chance für den BVB nach einem Freistoß von Reus, doch Witsel kann den Ball aus sehr spitzem Winkel nicht kontrollieren. Sein Schuss geht rechts am Tor vorbei.

64. Minute: Kagawa prüft Baumann mit einem Schuss aus 13 Metern. Zu unplatziert, der Hoffenheimer Torwart hält den Ball.

61. Minute: Doppel-WECHSEL bei den Dortmundern. DELANEY und SANCHO ersetzen Dahoud und Wolf.

60. Minute: Ein Kopfball von Bicakcic fliegt knapp über das BVB-Tor.

58. Minute: GELB für Hoffenheims POSCH nach einem taktischen Foul.

56. Minute: Die erste gute Torchance der Dortmunder. Kagawa zieht aus acht Metern ab, Bicakcic kann gerade noch seinen Fuß dazwischen bringen. Der Ball fliegt knapp am linken Pfosten vorbei. Die Ecke bleibt folgenlos.

55. Minute: Joelintons Flachschuss von der Strafraumgrenze landet am linke Pfosten des BVB-Tors. Kramaric versenkt den Ball im Tor, stand aber klar im Abseits.

54. Minute: Die Zeitlupe bringt die Auflösung - kein Tor wegen einer Abseitsstellung von Kramaric, direkt nachdem er den Eckball kurz ausgeführt hatte. Richtige Entscheidung!

50. Minute: Der Ball liegt nach einer Ecke der Hoffenheimer zum zweiten Mal im BVB-Tor, nach einem Kopfball von Bicakcic aus sieben Metern. Doch der Treffer wird nach Videobeweis wieder aberkannt. Zuvor hatte Zuber nach einem Schuss Kramaric gerade noch zur Ecke klären können.

47. Minute: Bittencourts Schuss aus zehn Metern wird zur Beute von BVB-Torwart Bürki. Dessen Vorderleute waren jedoch im Tiefschlaf. Dortmunds Trainer Favre tobt.

46. Minute: Der Ball rollt wieder in Sinsheim. Die zweite Halbzeit läuft. Beide Teams sind unverändert aus der Kabine gekommen.

--------

Hoffenheim hat sich die Führung durch den Treffer von Joelinton (44.) redlich verdient. Nach ordentlichem Beginn ließ der BVB nach einer Viertelstunde nach, die TSG übernahm das Kommando und erspielte sich mehrere Torgelegenheiten. Die Dortmunder hatten im ersten Durchgang keine einzige wirklich gute Chance.

HALBZEIT!

45. Minute+1: Eine Minute wird nachgespielt.

⚽ 44. Minute: TOOOOR für Hoffenheim! JOELINTON schießt aus zwölf Metern flach ins linke Eck des BVB-Tors. 1:0 für die TSG!

1:0 für Hoffenheim, Torschütze Joelinton freut sich

42. Minute: Die nächste gute Chance für die TSG: Schulz flankt von links in den BVB-Strafraum, der Kopfball von Joelinton fliegt am Tor vorbei.

40. Minute: Eine Führung für Hoffenheim wäre verdient. Nach etwas verschlafenem Beginn sind die Hausherren die deutlich aktivere Mannschaft.

37. Minute: Joelinton dribbelt sich von links durch den Strafraum des BVB, doch sein Pass nach innen findet keinen Mitspieler.

34. Minute: Der BVB hat sich jetzt wieder gefangen, doch wir warten weiter auf die erste ganz große Chance der Dortmunder.

31. Minute: Bittencourt fällt im Strafraum der Dortmunder. Kein Foul, das Tackling von Akanji war fair.

27. Minute: Doppelchance für die TSG: Erst blockt Akanji einen Schuss von Brenet ab, dann landet ein Schuss von Kramaric neben dem BVB-Tor.

24. Minute: Die erste Großchance des Spiels hat den Hoffenheimern gut getan. Sie wirken jetzt sicherer.

21. Minute: GELB für Dortmunds DAHOUD nach einem Foul an Zuber.

18. Minute: Das musste eigentlich das 1:0 für Hoffenheim sein. Schulz kontert über die linke Seite, spielt nach innen, wo Bittencourt acht Meter vor dem Tor völlig freisteht, mit seinem Schuss aber an Bürki scheitert. Gute Parade des BVB-Torwarts.

15. Minute: Vor allem dem Spiel der TSG fehlt es noch an Präzision.

12. Minute: Hoffenheim steht tief in der eigenen Hälfte, verteidigt und lauert auf Konterchancen.

9. Minute: Der BVB erhöht den Druck, die Hoffenheimer Abwehr vor Torwart Baumann hat viel zu tun, erledigt ihre Arbeit bisher aber fehlerlos.

7. Minute: Pulisic fällt ziemlich theatralisch im Strafraum, nachdem ihm Schulz an der Strafraumgrenze auf den Fuß getreten hat. Kein Elfmeter, sagt Schiri Osmers.

5. Minute: BVB-Torwart fischt den Ball nach einer Flanke von Bittencourt von links in den Strafraum sicher aus der Luft. Keine Gefahr für das Dortmunder Tor.

2. Minute: Hoffenheim gleich im Vorwärtsmodus. Joelinton fällt im BVB-Strafraum. Schiri Osmers sagt: Weiterspielen, kein Elfmeter. Richtige Entscheidung.

1. Minute: Schon vor dem Anstoß gab es Pfiffe der Hoffenheimer gegen die BVB-Fans. Denn die entrollten ein Schmähplakat gegen TSG-Mäzen Dietmar Hopp.

ANPFIFF!

---------

15.29 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Harm Osmers. 29.000 Zuschauer sehen die Partie in Sinsheim, das Stadion ist ausverkauft.

15.27 Uhr: Bei Borussia Dortmund ist Mario Götze, der WM-Held von 2014, gar nicht erst mit nach Sinsheim gefahren. "Das ist meine Entscheidung“, antwortete Trainer Lucien Favre auf Sky schmallippig auf die Frage, warum Götze nicht einmal im Kader stehe. Das ist die Startelf des BVB: Bürki - Piszczek, Akanji, Diallo, Schmelzer - Dahoud, Witsel - Pulisic, Kagawa, Wolf - Reus.

15.24 Uhr: "Wir sind nach dem anstrengenden Champions-League-Spiel noch nicht ganz wieder bei 100 Prozent. Deshalb lasse ich rotieren, aber nicht allzu viel", sagt Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann, der im Vergleich zum Auftritt in Donezk drei neue Spieler bringt. "Wie werden nicht voll auf Risiko gehen." Das ist die Startelf der TSG: Baumann - Bicakcic, Vogt, Posch - Brenet, Grillitsch, Schulz - Zuber, Bittencourt - Joelinton, Kramaric.

15.21 Uhr: Der BVB ist deutlich besser in die Saison gestartet als die TSG. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden stehen die Dortmunder in der Tabelle auf Rang zwei hinter dem FC Bayern. Hoffenheim hat nur einen Sieg auf dem Konto, dazu zwei Niederlagen, aktuell stehen die Gastgeber des heutigen Duells auf Tabellenrang elf.

15.18 Uhr: Sowohl die Hoffenheimer, als auch die Dortmunder haben ein Champions-League-Spiel zur Wochenmitte in den Knochen. Die TSG holte beim Debüt in der europäischen Eliteklasse ein 2:2 in Donezk, der BVB gewann in Brügge mit 1:0.

Die Dortmunder hatten einen Tag länger Zeit, sich zu erholen.

15.15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!