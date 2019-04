Liveticker: Tottenham Hotspur - Ajax Amsterdam

TOTTENHAM - AJAX 0:1

---------

43. Minute: Ajax ist seit der Verletzungspause etwas aus dem Tritt geraten. Kaum geschrieben, tanzt sich Ajax mit Tiki-Taka-Fußball in den gegnerischen Strafraum, verlieren dann aber dort den Ball. Es gibt fünf Minuten Nachspielzeit.

42. Minute: Tottenham spielt jetzt viel mutiger, traut sich auch mal in die Zweikämpfe, wie jetzt Lucas Moura. Trippier tritt die Ecke, die Torwart Onana aber weit wegfaustet.

39. Minute - WECHSEL: Für Vertonghen kommt SISSOKO.

38. Minute: Vertonghen schüttelt den Kopf, er kann offensichtlich doch nicht weitermachen. Er muss jetzt sogar gestützt werden, kann sich nicht mehr auf den Beinen halten. Gute Besserung!

36. Minute: Das Spiel geht weiter, vorerst ohne Vertonghen. Er scheint es versuchen zu wollen, aber er muss sich komplett umziehen, weil sein Dress voller Blut ist. Schiedsrichter Lahoz fragt mehrmals gestenreich nach, ob er der Profi vom Kopf her fit ist und wieder spielen kann. Vertonghen betritt wieder das Spielfeld.

31. Minute: Ajax-Torwart Onana kommt raus und faustet den Ball weg vor Alderweireld und Vertonghen weg, Letzterer bleibt nach einem Zusammenprall mit dem eigenen Mitspieler blutüberströmt liegen und muss behandelt werden. Es ist die Nase. Ob der Belgier weiterspielen kann? Es gibt schon jetzt eine minutenlange Unterbrechung.

29. Minute - GELBE KARTE: Trippier spielt erst mit dem Kopf, dann mit der Hand. Die hat da wirklich gar nichts zu suchen. Ajax hat deutlich mehr Ballbesitz und lässt den Ball in den eigenen Reihen tanzen. Aber jetzt ein Fehlpass und TAGLIAFICO kann Erirksen mit einem Foul stoppen.

26. Minute: Erster Torschuss der Spurs. Nach einem Freistoß kommt Llorente zum Kopfball, setzt ihn aber am Pfosten vorbei.

25. Minute: Erneut toller Spielzug der Gäste aus Amsterdam über den sehr agilen van de Beek. Diesmal hätte er aber besser quergelegt, so war der Winkel doch etwas zu spitz.

22. Minute: Wenn Tottenham mal nach vorne kommt, sind die Pässe und Zuspiele viel zu ungenau. Bisher ist das hier viel zu harmlos.

15. Minute - TOR ⚽: Das Tor wird überprüft wegen möglicher Abseitsstellung. Aber: Es zählt. Die Gäste gehen in Führung. Ein langer Ball auf die linke Seite, wo der Ball über De Jong, Neres und Ziyech in die Schnittstelle durchgesteckt wird zu VAN DEN BEEK. Spurs-Torwart Llloris bleibt lange einfach stehen und van den Beek hat sehr viel Zeit zu überlegen, wie er den Schlussmann überwinden kann und schiebt den Ball dann in die linke Ecke.

14. Minute: Moura rutscht weg und Ziyech will das ausnutzen und schießt gleich aufs Tor, aber das ist zu hektisch. Sein Schuss wird abgeblockt.

12. Minute: Beide Mannschaften stehen hinten ganz gut, Strafraumszenen gab es bisher nicht wirklich. Aber Ajax versucht hier offensichtlich, das Spiel zu bestimmen.

8. Minute: Die Stimmung auf den Rängen ist beeindruckend. Ajax-Profi Schöne wird kurz vor dem eigenen Strafraum unter Druck gesetzt, verliert den Ball, aber die Spurs nutzen diese Chance nicht.

5. Minute: De Ligt holt die erste Ecke heraus. Der Ball wird abgewehrt, landet bei van de Beek, der drischt den Ball aber weit über das Tor.

3. Minute: Ajax versucht, Tottenham früh zu stören, schon an deren Strafgrenze zu pressen und provozieren so auch einen Fehlpass. Allerdings machen die Gäste daraus nicht und die Gäste starten einen schnellen Konter, weil sie dann sofort hinter der ersten Angriffslinie Platz haben. Aber die Spurs verlieren noch vor dem Sechzehner wieder den Ball.

ANPFIFF

20:58 Uhr: To dare is to do - die Motto-Choreografie der Spurs darf heute natürlich nicht fehlen. Kommt aus dem Lateinischen, "Audere est Facere" - Es zu wagen, ist es zu tun. Wunderbar, wie die Fans mit ihren eigenen Gesängen versuchen, die Champions-League-Hymne zu überstimmen...

Beeindruckende Choreo

20:55 Uhr: So schön es für Ajax auch ist hier im Halbfinale der Königsklasse zu stehen. Für so einen Klub bedeutet das fast auch immer Ausverkauf. De Jong ist bereits hochpreisig verkauft, er geht für 75 Millionen zum FC Barcelona (der FC Bayern war auch sehr interessiert). Und auch de Ligt steht auf dessen Liste.

20:51 Uhr: Die Voraussetzungen sind nicht ganz fair. Ajax geht ganz ausgeruht in das Duell. Der niederländische Fußballverband hat für Ajax einen ganzen Spieltag verlegt. Tottenham dagegen musste am Samstag ran – und verlor das Heimspiel gegen West Ham mit 0:1. Aber Trainer Pochettino will das nicht als Ausrede gelte lassen. „Es geht um ein Spiel, in dem es unmöglich ist, müde zu sein.“

20:47 Uhr: Während sich Tottenham über Manchester City für die Runde der besten Vier qualifizierte, überraschte Ajax Amsterdam mit Erfolgen über Real Madrid (Achtelfinale) und Juventus Turin (Viertelfinale). Ajax steht erstmals seit 23 Jahren wieder im Halbfinale der Königsklasse. Die vornehmlich sehr jungen Profis um Frenkie de Jong (21) und Matthjis de Ligth (19) ärgerten bereits einige etablierte Klubs. Der Trainer ist ebenfalls kein Stammgast in der Königsklasse. Ten Hag war mal Trainer der 2. Mannschaft beim FC Bayern in der Regionalliga. Die Aufstellung:

Onana – Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico – Schöne, F. de Jong – van de Beek – Ziyech, Tadic, David Neres

20:45 Uhr: Vor rund einem Monat wurde das neue Stadion von Tottenham Hotspur eröffnet, über eine Milliarde soll es gekostet haben. Und kurz darauf findet eines der wichtigsten Spiele der Vereinsgeschichte hier statt: Das Halbfinale der Champions League. 118 Jahre war das alte Stadion White Hart Lane die Heimstätte des Spurs, dessen größter Triumph 1963 der Gewinn des Europapokals der Pokalsieger - dem Vorgänger der Champions League - war. Gegner ist, ebenso wie Tottenham, ein Außenseiter: Ajax Amsterdam. Der Klub aus den Niederlanden mischt nach dem Sieg in der Europa League in der vergangenen Saison nun mit seinem Offensspiel auch die Königsklasse auf. Die Aufstellung:

Lloris - Trippier, Alderweireld, Veronghen, D. Rose - D. Sanchez, Wanyama - Eriksen, Alli, Lucas Moura - F. Llorente.

20:45 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!