Liveticker: Stuttgart - Freiburg

VFB - FREIBURG 0:1 (0:1)

----------

53. Minute: Fehler Ascacibar mit dem Fehler im Mittelfeld. Freiburg kann kontern. Aber nach einer Hereingabe wartet Grifo im Strafraum viel zu lange, will sich perfekt den Ball vorlegen. Stuttgarts Torwart Zieler kann den Ball pariereren.

50. Minute: Stuttgart findet bisher kein Durchkommen - die Freiburger Abwehr steht gut. Und der VfB bietet auch wenig überraschendes. Es wird jetzt wohl mehr vermehrt hohe Bälle in den Strafraum geben, da Gomez ja jetzt mit im Spiel ist. Aber ob es das bringt?

46. Minute - WECHSEL: Stuttgarts Trainer Weinzierl bringt GOMEZ für Donis. Die erste Chance der zweiten Halbzeit gehört jedoch Freiburg. Aber Höler verzieht.

WIEDERANPFIFF

HALBZEIT - Fußballkunst gibt es hier nicht zu sehen. Aber das hat wohl auch keiner erwartet. Nach Freiburgs frühe Führung (4. Minute, Haberer) beschränken sich die Gäste auf Konter. Stuttgart ist bemüht, aber es kommt nicht viel dabei herum.

44. Minute: Es ist ja nicht so, als ob Stuttgart nicht versuchen würde, ein Tor zu erzielen. Aber das ist alles nicht zwingend genug, nicht konsequent genug zu Ende gespielt.

38. Minute - WECHSEL: Freiburg muss wechseln. Gulde kann nicht weitermachen. Für ihn spielt SCHLOTTERBECK - sein erstes Bundesligaspiel!

36. Minute: Gute Flanke von Esswein über rechts, Gentner bekommt gleich zweimal die Chance, aufs Tor zu schießen. Beim ersten wird der Ball abgeblockt, beim zweiten verzieht er nach links. Gulde verletzt dabei.

31. Minute: Esswein war gerade im Strafraum gefallen, aber etwas zu leicht. Schiedsrichter Aytekin reagiert zu Recht gar nicht. Dann spielt Freiburg einen Konter über Grifo aus, Kabak bleibt im Zweikampf einfach stehen und hebt den Arm, so dass Grifo zurück zu Haberer spielen kann. Aber sein Schuss wird abgeblockt. Dann wiederum hat Stuttgart die Kontermöglichkeit über Esswein, Drei-gegen Zwei, aber er zögert lange, bevor er beschließt, selbst kurz vor dem Strafraum abzuziehen. Torwart Schwolow pariert den Distanzschuss aber.

28. Minute: Nach einer Ecke versucht sich der Stuttgarter am langen Pfosten an einem Kofpball, trifft den Ball aber nicht richtig.

25. Minute - GELBE KARTE: Stuttgarts DONIS wird verwarnt, nachdem er bei einem Kopfballduell den Ellbogen einsetzt.

21. Minute: Da hätte Freiburgs Höler fast das 2:0 für die Gäste erzielt. Schneller Konter über rechts, flache Hereingabe in den Stafraum. Stuttgarts Neuer, Kabak, hindert Höler am Fünfmetereck gerade noch daran, den Ball aufs Tor weiter zu leiten.

17. Minute: Freistoß für Stuttgart von der linken Seite: Aber der ist schwach ausgeführt von Gentner, der Ball fliegt flach in die Mauer.

15. Minute: Freiburg lässt sich jetzt weit in die eigene Hälfte zurückfallen. Das macht ein Durchkommen für die Stuttgarter nicht unbedingt einfacher.

11. Minute: Stuttgart ist um einen kontrollierten Spielaufbau bemüht, aber ungenaue Pässe wie der von Kempf oder zuvor von Donis machen alle guten Absichten zunichte.

8. Minute: Schlechter Pass von Weltmeister Pavard. Solche Aktionen verunsichern das Team natürlich umso mehr.

4. Minute - TOR ⚽: Erster Torschuss für Freiburg, gleich ein Tor. Petersen legt nach hinten auf HABERER ab, der vor der Strafraumgrenze flach aber präzise ins linke Eck zielt - drin ist der Ball. Hat ja nicht lange gehalten, die Vorgabe von Stuttgarts Trainer Weinzierl, endlich mal wieder zu Null zu spielen.

Da kann mal mal abheben: Haberer bringt Freiburg bereits in der 4. Minute in Führung

2. Minute: Gar nicht so schlecht, die Idee und die Umsetzung. Stuttgart kommt in Person von Kempf über rechts, der passt flach herein, aber am Fünfmeterraum geht es ziemlich eng zu. Der Ball rollt ins Aus.

ANPFIFF

17:54 Uhr: 2 Grad, bewölkt - gemütlich ist anders. Trotzdem werden 50.000 Zuschauer erwartet. Und die hoffen, wie wir, auf das ein oder andere Tor.

17:50 Uhr: Nur vier Siege. Zwei Unentschieden. Aber schon 13 Niederlagen. Es ist die schlechteste Bilanz nachc 19 Spielen in der Stuttgarter Bundesliga-Geschichte. Deshalb sagt Weinzierl: "Das Wichtigste ist, dass wir endlich mal zu Null stehen." Ob das heute gegen Freiburg klapp?

17:44 Uhr: "Wir fahren nicht nach Stuttgart, um unentschieden zu spielen, wir wollen gewinnen. Wenn sie gegen uns gewinnen, kriegen sie einen richtigen Schub, das wollen wir unter allen Umständen vermeiden. Wenn wir gewinnen, kriegen wir einen richtigen Schub und haben dann ein paar Sorgen weniger." Freiburgs Trainer Streich hat vor dem Spiel ein klare Ansage gemacht. Die sollen jetzt diese elf Profis umsetzen:

Schwolow - Gulde, Lienhart, Heintz - Kübler, R. Koch, Haberer, C. Günter - Höler, Grifo - Petersen.

17:38 Uhr: Seit Oktober vergangenen Jahres ist Weinzierl nun Trainer beim VfB Stuttgart. Verbessert hat sich das Team seitdem nicht wirklich. Ziel ist jetzt einfach nur noch der Klassenerhalt. Heute sitzt Gomez wieder mal nur auf der Bank. Dabei hat der Stürmer bei den letzten 3 Spielen in Freiburg jeweils doppelt getroffen. Aber in den Heimspielen gegen den Sportklub eben kein einziges Mal.

Zieler - Pavard, Kabak, Kempf, Insua - Gentner, Ascacibar - Essewein, Zuber - Donis - Gonzalez.

17:32 Uhr: Wer holt die letzten Punkte an diesem 20. Spieltag: Stuttgart oder Freiburg? Der VfB hat sie besonders nötig. Mit bisher 14 Zählern ist der Traditionsklub nur zwei vom Abstiegsplatz entfernt. Die letzten vier Spiele hat der VfB verloren, wo also soll das Selbstvertrauen herkommen? Auch bei Freiburg läuft es derzeit nicht so gut, zwei Niederlagen gab es zuletzt.

17:30 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker!