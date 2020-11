Liveticker: Spanien - Deutschland

SPANIEN - DEUTSCHLAND -:-

(Anstoß 20:45 Uhr MEZ)

---------

Nur nicht verlieren! - so lautet das Motto für die deutsche Elf in Sevilla. Im letzten Nations-League-Spiel der Vorrunde genügt dem Team von Bundestrainer Joachim Löw als Tabellenführer ein Unentschieden, um den ersten Platz in Gruppe 4 zu behaupten. Gegner Spanien ist einen Punkt schlechter und braucht einen Heimsieg, um an der deutschen Mannschaft vorbei zu springen. Der Gruppensieger ist für das Final-Four-Turnier im Oktober 2021 qualifiziert.

Wir berichten an dieser Stelle ab ca. 20:30 Uhr MEZ live vom Spiel der DFB-Team in Sevilla.