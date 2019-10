Liveticker: Schalke 04 - Borussia Dortmund

SCHALKE - DORTMUND 0:0 (0:0)

47. Minute: Ecke für Schalke: Die Hereingabe von Oczipka ist präzise, Burgstaller läuft an und kommt zum Kopfball. Der fliegt aufs lange Eck, doch dort steht Dortmunds Guerreiro und verhindert so eben noch die Führung für Schalke.

46. Minute: Keine dreißig Sekunden sind gespielt in der zweiten Hälfte, da landet der Ball 25 Meter vor dem Tor bei Caligiuri. Und Schalkes Mann für die rechte Außenbahn schießt direkt, aber drüber.

46. Minute: Und weiter geht es, die zweiten 45 Minuten haben begonnen. Wechsel hat es zur Pause nicht gegeben.

WIEDERANPFIFF

---------------------------------

Keine Tore zur Halbzeit in Dortmund. Das Revier-Derby läuft für den BVB bislang enttäuschend. Die aktivere Mannschaft mit den besseren Chancen ist nicht das Team von Lucien Favre, es sind David Wagners Schalker. Sané traf per Kopf die Latte, Serdar mit dem Fuß den rechten Pfosten. Dennoch ist im zweiten Durchgang für beide Teams noch alles drin.



---------------------------------

HALBZEIT

45. Minute: Und dann pfeift Schiedsrichter Brych zum Pausen-Tee. Es steht noch torlos - 0:0.

44. Minute: Zweite Ecke in diesem Spiel für den BVB und die zweite Chance: Erst kann Schalkes Verteidigung klären, der zweite Ball landet dann bei Hakimi. Doch die Direktabnahme des Dortmunders fliegt dann doch zwei, drei Meter am Tor vorbei.

43. Minute: Riesenchance für Schalkes Matondo! Nach einem feinen Pass von Caligiuri läuft der Schalker Hummels davon und frei auf Hitz zu, scheitert aber mit einem Schuss am Schweizer Torhüter. Doch der Treffer hätte nicht gezählt, denn Brych hatte Matondo im Abseits gesehen.

41. Minute: Das sieht man auch nicht so oft: Witsel lupft den Ball zu Piszczek, der sich dann an einer Flanke versucht, vielleicht war es auch ein Schussversuch. Es gibt jedenfalls Abstoß für Schalke.

39. Minute: Ecke für Schalke. Hummels klärt per Kopf vor Burgstaller. Dann klärt Reus Caligiuris Hereingabe von der rechten Seite per Kopf am kurzen Pfosten. Der BVB muss sich steigern.

37. Minute: Stark von Schalkes Kenny, der hier Gegenspieler Sancho den Ball abnimmt. Typische Szene für die Phase des Spiels, in der die Schalker die überlegene Mannschaft sind.

35. Minute: Zweiter Aluminiumtreffer der Schalker, wieder Glück für den BVB.

34. Minute: Harits Passversuch wird von Hummels geblockt und landet vor den Füßen von Serdar, dessen Schuss an den linken Pfosten prallt.

32. Minute: Jetzt sind die Dortmunder wieder im Angriffsmodus. Doch diesmal enden die Bemühungen damit, dass Götze Caligiuri auf den Fuß steigt und Schiedsrichter Brych Freistoß pfeift.

30. Minute: Nach Großchancen steht es nun 1:1. Trotzdem macht Königsblau bis hierher den griffigeren Eindruck.

28. Minute: Was für ein Kracher: Ecke für Schalke von der linken Seite, Oczipka bringt den Ball mit viel Schnitt in die Mitte. Sané, der sich stark durchsetzt, köpft das Leder an den Querbalken. Da wäre Hitz im Tor des BVB chancenlos gewesen!

25. Minute: Die Fehlpässe häufen sich auf beiden Seiten. Es ist aktuell ein Fehlerspiel, und keines, das von den Ideen einzelner Akteure lebt.

22. Minute: Piszczek zieht aus der zweiten Reihe ab - Nübel hat den abgefälschten Schuss sicher.

21. Minute: Es wird hitziger: Harit hat den Fuß auf Kopfhöhe Witsels, trifft ihn aber nicht. Es beruhigt sich schnell, weil sich der Schalker entschuldigt.

20. Minute: Gelbe Karte: Gegen STAMBOULI von Schalke 04. Stambouli räumt Hakimi ab, er hat da viel Fuß und gar nicht den Ball getroffen.

18. Minute: Gelbe Karte: Gegen WEIGL von Borussia Dortmund. Matondo legt den Ball an Weigl vorbei, der den Schalker aber nicht vorbeilaufen lassen möchte und ihn zu Fall bringt.

16. Minute: Eine gute Möglichkeit durch Dortmunds Sancho haben wir bereits nach wenigen Minuten gesehen. Sonst ist es umkämpft, auch spannend, aber noch nicht unbedingt hochklassig.

14. Minute: Zwei Eckbälle der Schalker kurz hintereinander klärt die Dormunder Hintermannschaft beherzt.

12. Minute: Jetzt mal die Konterchance für den BVB, über Götze und Reus. Doch Mascarell hat aufgepasst und klärt auf Höhe der Mittellinie, noch ehe es gefährlich werden kann.

10. Minute: Hier ist einiges los: Harit nimmt nach Ballgewinn gegen Götze ordentlich Tempo auf und bedient Burgstaller auf rechts, der dann aber an Guerreiro hängen bleibt. Kurz darauf schließt Mascarell aus der zweiten Reihe flach ab - ein, zwei Meter links am Kasten vorbei.

8. Minute: Stambouli fängt clever einen Dortmunder Steilpass ab und dann geht es ganz schnell nach vorne. Doch der lange Ball in die Spitze landet bei einem Dortmunder und nicht bei Matondo.

6. Minute: Die Stimmung ist gut, wenn auch nicht gerade herzlich. Aber wer hätte es bei dieser Begegnung anders erwartet? Das Spiel jedenfalls macht Spaß bislang, beide Mannschaften spielen jetzt engagiert und fußballerisch ganz ansehnlich.

5. Minute: Nübel spielt einen riskanten Flachpass hinten raus, doch Mascarell gewinnt einen wichtigen Zweikampf gegen Delaney, sodass es nicht gefährlich wird.

Schalke-Keeper Nübel ist auf dem Posten

3. Minute: Jetzt zündet der BVB aber doch schon: Piszczek tunnelt Gegenspieler Matondo und dann starten die Dortmunder den ersten Angriff dieses Spiels. Am Ende ist es Sancho, der Schalkes Torhüter Nübel mit einem Schuss aus 20 Metern zu einer Glanzparade zwingt.

2. Minute: Abtasten ist angesagt in der Schalker Arena, keine will zu so einem frühen Zeitpunkt einen Fehler machen.

1. Minute: Das Spiel läuft. Wir hoffen - wie immer - auf mindestens 90 spannende und faire Minuten. Es ist das insgesamt 179. Revier-Derby, in der Bundesliga das 95.

ANPFIFF

15.32 Uhr: Schiedsrichter Felix Brych wartet noch mit dem Anpfiff, bis der Rauch der Dortmunder-Pyroaktion verzogen ist.

15.30 Uhr: Die Partie wird gepfiffen von Schiedsrichter Felix Brych.

15.29 Uhr: Nun geht es gleich los! Die Mannschaften betreten den Platz, gleich gibt es die Platzwahl. Das Stadion auf Schalke ist rappelvoll.

15.28 Uhr: Die Aufstellung der Gäste aus Dortmund: Hitz, Piszczek, Weigl, Hummels, Guerreiro, Witsel, Delaney, Sancho, Reus, Hakimi, Götze

15.27 Uhr: Die Aufstellung der Gastgeber aus Gelsenkirchen: Nübel, Kenny, Stambouli, Sané, Oczipka, Caligiuri, Mascarell, Serdar, Harit, Matondo, Burgstaller

15.23 Uhr: Schalke und Dortmund trennt auf den Plätzen sieben und vier nur ein Punkt. Eine Niederlage wäre für beide sehr schmerzhaft. Doch vielmehr geht es ums Prestige - keiner will DAS Spiel verlieren.

15.19 Uhr: Es ist angerichtet, in 12 Minuten geht es los. Und auch am 9. Spieltag lastet ein gewaltiger Druck auf Borussia Dortmund. Eine Niederlage auf Schalke würde die Trainerdiskussion beim BVB weiter befeuern. Zuletzt geisterte bereits José Mourinho als möglicher Nachfolger von Lucien Favre durch die Medien. "Ich habe kein Problem damit, ich kann damit leben", sagte Favre, fügte aber auch hinzu: "Das heißt aber nicht, dass es okay für mich ist."

15.15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker. Einmal mehr elektrisiert das Revier-Derby die Massen. Diesmal steigt das Spektakel in Gelsenkirchen. Schalke gegen Dortmund - Wer hat am Ende die Nase vorn? Das erfahren Sie hier.