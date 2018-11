Liveticker: Schach-WM - die Entscheidung

16:00 Uhr - Gleich geht's los. Magnus Carlsen startet mit Weiß.

15:57 Uhr - Wer ist Favorit in diesem Blitzschach-Match? Viele meinen, Carlsen aufgrund seines schnelleren Spiels. Andererseits konnte er gegen den bisher sehr sicher auftretenden Caruana nicht wirklich überzeugen.

15:54 Uhr - Die Schach-Welt blickt auf dieses Match. Aber nicht nur die. Längst ist das Duell zwischen Carlsen und Caruana ein echter Publikumsmagnet, zumindest im Netz. Weltweit verfolgend Hunderttausende die alles entscheidende Partie in London. Und die Spannung steigt...

15:47 Uhr - Wie sind die Chancen einzuschätzen?

Magnus Carlsen kann eigentlich mit viel Selbstbewusstsein in den Stichkampf am Mittwoch gehen. Der Norweger ist Schnellschach-Weltmeister der Jahre 2014 und 2015 sowie der amtierende Blitzschach-Champion. Auf dem Papier ist er der Favorit. Beim Schnellschach können die Spieler ihre Züge nicht so lange überdenken, vielmehr müssen sie sich vor allem auf ihr Stellungsgefühl verlassen. Nervenstärke und Konzentrationsfähigkeit sind beim Schnellschach besonders wichtig - genau diese beiden Aspekte könnten jetzt sogar für Caruana sprechen. Der Herausforderer hat bisher mit seiner guten Vorbereitung und abgeklärten, präzisen Spielweise in London immer auf Augenhöhe mit Carlsen agiert. Kommt es zum Blitzschach, dann ist Carlsen der klare Favorit – allerdings sind in 5-Minuten-Partien Pleiten, Pech und Pannen an der Tagesordnung. Neben der Tagesform entscheidet dann auch der Faktor Glück.

Ein weiterer Vorteil für den Weltmeister: Er hat viel Erfahrung in Stichkämpfen – und immer gewonnen:

Der Ablauf - Wie wird in London gespielt?