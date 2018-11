Liveticker: SC Freiburg - Werder Bremen

FREIBURG - BREMEN 1:0 (1:0)



Spätes Spiel:

MÖNCHENGLADBACH - HANNOVER -:- (18 Uhr MEZ)

----------

63. Minute - WECHEL: Bremens Trainer kohfeldt holt Harnik runter und bringt für OSAKO. Und für Sahin spielt nun RASHICA.

59. Minute: Nach einer abgefälschten Hereingabe der Freiburger ist der Ball lange in der Luft. Gondorf hat lange Zeit, den Ball anzuvisieren und schleßt dann volley aus 13 Metern aufs Tor. Aber Bremens Torwart Pavlenka pariert den Ball zur Ecke.

56. Minute: Freiburg zieht sich hier nicht zurück, sondern versucht weiter den Gegner unter Druck zu setzten. Jetzt sieht Terrazzino aus 18 Metern ab, aber der Ball geht links nebens Tor.

50. Minute: Zweimal Freiburgs Waldschmidt mit der Chance, zweimal ist Bremens Torwart Pavlenka zur Stelle.

47. Minute: Johannes Eggestein setzt sich in Szene. Der Bremer kommt über links, zieht nach innen und zieht ab, aber Freiburgs Schlussmann kann den Ball halten.

WIEDERANPFIFF

HALBZEIT - Freiburg war die erste halbe Stunde das bessere Team: aktiver und offensiver ausgerichtet und kreierte sich auch einige gute Torchancen. Dann übte Bremen immer mehr Druck aus und war kurz davor, die Führung zu erzielen. Aber dann bekam Freiburg zurecht einen Elfmeter zugesprochen, als der Ball von Waldschmidt den Arm von Moisander traf. Der U21-Spieler verwandelte selbst zur 1:0-Führung.

45.+3 Minute: Nochmal ein Freistoß für Bremen, diesmal ganz von der rechten Seite. Der Ball landet bei Klaasen, der aus 17 Metern abzieht. Torwart Schwolow sieht wenig, kann den Ball aber trotzdem parieren.

45.+1 Minute: Freistoß für Bremen, nachdem Kruse 19 Meter vor dem Strafraum hinfällt. Sahin schießt - in die Mauer.

42. Minute - TOR ⚽: Youngster WALDSCHMIDT trifft vom Punkt, rechts oben in den Winkel. Der hat Selbstvertrauen. Das ist die Führung kurz vor der Pause.

Handelfmeter: Waldschmidt, gerade mal 22 Jahre alt, trifft routiniert vom Punkt

40. Minute - VIDEOBEWEIS + ELFMETER: Handspiel? Schiedsrichter Dankert schaut sich die Videobilder an, nachdem Moisander den Ball von Waldschmidt an der Strafraumgrenze an die Hand bekommt. Und es gibt Elfmeter.

36. Minute: Bremen wird stärker, kommt jetzt immer öfter vor das Freiburger Tor.

33. Minute: Bremens Klaasen steht plötzlich frei vor dem Tor und nach der Flanke von Maximilian Eggestein kommt er zum Kopfball, aber der Ball des Niederländers ist nicht platziert genug. Das war die wohl beste Chance für die Gäste bisher.

31. Minute: Jetzt mal die Bremer. Klaasen kommt über rechts und zieht kurz vor dem Strafraum, der Ball wird ganz leicht abgefälscht, Freiburgs Torwart Schwolow lässt den Ball nach vorne abprallen, da kommt Harnik angerauscht. Aber dann hat Schwolow den Ball.

25. Minute: Schönes Kombinationsspiel der Freiburger, letztlich zieht Terrazzino aus elf Meter in der linken Strafraumhälfte ab, aber er zielt ein wenig zu hoch. Kurz darauf kommt der agile Waldschmidt zum Schuss, aber er trifft den Ball nach einem Doppelpass nicht richtig.

21. Minute: Die beste Bremer Chance kreiert ein Freiburger selbst. Torwart Schwolow legt sich den Ball zu weit vor, so dass Harnik dran kommt, der drückt den Ball aber mit der Fußspitze nur in Schwolow rein. Da hat der Keeper aber Glück gehabt.

17. Minute: Freiburgs Stenzel versucht es mit einem Weitschuss und der ist der gut platziert. Bremens Torwart Pavlenka ist aber rechtzeitig zur Stelle. Kurz danach schießt der Ex-Bremer Gondorf aufs Tor, aber der Ball fliegt fast direkt in die Arme von Pavlenka.

13. Minute: Jetzt kommen mal die Bremer von das gegnerische Tor, aber es ist nur sehr kurzweilig: Ein Lupfer von Harnik kommt beim Teamkollegen nicht an und Freiburg spielt schnell wieder nach vorne.

11. Minute: Freiburg spielt hier sehr aktiv und offensiv, jetzt zieht Waldschmidt, der U21-Nationalspieler, einfach mal von der zweiten Reihe ab, der Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

8. Minute: Freiburg versucht Bremen schon früh unter Druck zu setzten, weit in der Hälfte der Gäste. Bisher machen die Gastgeber das auch ganz erfolgreich. Dann ein guter Ball von Terrazzino in die Schnittstelle, Höler passt den Ball von rechts in die Mitte des Strafraums, aber da stehen drei Bremer und sagen Danke.

4. Minute: Eckball für Freiburg. Es gibt eine kurze Variante, dann wird der Ball in den Fünfmeterraum geschlenzt, aber Bremen kann den Eckball zur nächsten Ecke klären. Die wird schon wieder kurz ausgeführt und führt zu nichts.

2. Minute: Den ersten Torschuss geben die Gäste ab. Kruse drischt den Ball aber weit über den Kasten.

ANPFIFF

15:24 Uhr: Bei einem Sieg würde Bremen von den Punkten mit Hoffenheim gleichziehen, würde aber wegen des schlechteren Torverhältnisses vermutlich weiter Siebter bleiben.

15:20 Uhr: Bremen hat die letzten elf Bundesliga-Auswärtsspiele beim SC Freiburg gewonnen - keinem anderen Auswärtsteam gelangen so viele Bundesligasiege in Freiburg wie Bremen.

15:18 Uhr: Bei Freiburg ist Stürmer Petersen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, er sitzt immerhin wieder auf der Bank.

Freiburg: Schwolow – Stenzel, Gulde, Heintz, Günter - Koch, Gondorf - Haberer, Terrazzino - Höler, Waldschmidt.

Bei Bremen steht erstmals in der Vereinsgeschichte ein Bruder-Paar in der Startelf:

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Sahin - Maximilian Eggestein, Klaassen - Harnik, Kruse, Johannes Eggestein.

15:16 Uhr: Der Tabellendreizehnte gegen den -siebten. So lautet die erste Sonntagspartie heute. Beide Teams sind in der Bundesliga seit drei Spielen ohne Sieg. Freiburg holte aus den letzten drei Partien einen, Bremen null Punkte. Dementsprechend stehen beide Teams unter gewissem Druck.

15:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!