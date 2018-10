9. Spieltag

Liveticker: SC Freiburg - Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach will mit einem Sieg in Freiburg den Höhenflug in der Bundesliga fortsetzen, Freiburg peilt im fünften Heimspiel der Saison den zweiten Sieg an. Verfolgen Sie die Partie hier im Liveticker.