Liveticker: SC Freiburg - FC Bayern München

FREIBURG - BAYERN 1:1

weitere Spiele:

DORTMUND - WOLFSBURG 0:0

BREMEN - MAINZ 2:0

DÜSSELDORF - M'GLADBACH 3:0

NÜRNBERG - AUGSBURG 0:0

---------

41. Minute: Schon jetzt ein Lob für Christian Streich. Er hat seine Mannschaft sehr gut auf die Bayern eingestellt. Das Unentschieden gegen den Favoriten ist bisher hoch verdient.

37. Minute: Wieder ein guter Konter der Freiburger: Höler zieht aus halbrechter Position ab, Ulreich pariert. Die Bayern-Abwehr wirkt alles andere als sattelfest.

36. Minute: Haberer versucht es mit einer Direktabnahme aus 20 Metern, deutlich über den Kasten der Münchener.

31. Minute: Nach einer Ecke der Bayern landet ein Kopfball von Goretzka knapp neben dem linken Pfosten.

30. Minute: Bayern-Torwart Ulreich hält einen Schuss von Günter aus 16. Metern .

26. Minute: GELB für Freiburgs GÜNTER nach einem Foul an Müller. Der Freistoß von links segelt in den Strafraum, wo Hummels den Kopfball links neben das Tor der Freiburger setzt.

⚽ 22. Minute: TOOOOR für die Bayern! LEWANDOWSKI! Nach einer Ecke zieht Kimmich von den Strafraumgrenze ab, die Freiburger Abwehr kann den Schuss abblocken. Der Ball landet bei Goretzka, der ihn erneut vor das Tor befördert. Lewandowski nimmt ihn an, dreht sich und trifft aus sechs Metern ins linke Eck. 1:1!

20. Minute: Nach einer Flanke von James von links kommt Müller fünf Meter vor dem Tor der Freiburger noch an den Ball, bringt ihn aber nicht richtig unter Kontrolle - einen Meter am rechten Pfosten vorbei.

18. Minute: Beinahe das 2:0 für die Freiburger: Nach einem Konter zieht Frantz aus acht Metern ab, Boateng und Hummels klären auf der Linie.

16. Minute: Die Freiburger Abwehr steht bisher sehr kompakt. Die Bayern, die inzwischen das Kommando übernommen haben, tun sich schwer, den Riegel zu knacken.

12. Minute: Fast der Ausgleich für die Bayern. Nach einer Flanke von James von links verlängert Müller volley ins Zentrum, wo Lewandowski den Ball knapp verpasst.

9. Minute: Nächste Gelegenheit für die Freiburger: Ein Flachschuss von Kapitän Frantz aus zehn Metern geht knapp am rechten Pfosten des Bayern-Tors vorbei.

8. Minute: Die Anfangsphase gehört überraschend den Außenseitern aus Freiburg. Die Bayern sind noch richtig im Spiel.

6. Minute: GELB für Bayern-Verteidiger HUMMELS nach einem rustikalen Einsteigen gegen Höler. Den anschließenden Freistoß aus gut 20 Metern schießt Grifo weit übers Tor.

5. Minute: Die erste gute Chance für die Bayern. Ein Schuss von Goretzka aus 18 Metern streicht knapp am rechten Pfosten vorbei.

⚽ 3. Minute: TOOOOR für FREIBURG! HÖLER! Was für ein Traumstart für die Hausherren. Nach einer Flanke von links steigt der Petersen-Ersatz hoch und köpft aus acht Metern ins rechte Eck. Keine Chance für Neuer-Ersatz Ulreich. 1:0!

Start nach Maß: Freiburger Jubel über den frühen Führungstreffer durch Höler

1. Minute: Der Ball rollt in Freiburg. Der Anpfiff hat sich verzögert, weil Stadionmitarbeiter erst einmal die Kunsstoffschnipsel vor dem Tor der Freiburger wegrechen mussten. Die Spieler hätten ausrutschen können. Die Toraus-Linie war außerdem kaum noch zu sehen.

---------

15.29 Uhr: Geleitet wird die Partei von Schiedsrichter Christian Dingert. Das Stadion an der Dreisam ist mit 24.000 Zuschauern ausverkauft.

15.28 Uhr: Die Freiburger müssen ohne Kapitän Nils Petersen auskommen. Der Torjäger ist am Oberschenkel verletzt."Das tut uns brutal weh", sagt Trainer Streich. Das ist die Startelf der Freiburger: Schwolow - Stenzel, Schlotterbeck, Heintz, Günter - Höfler, Abrashi - Frantz, Haberer, Grifo - Höler.

15.26 Uhr: Der SC Freiburg hat als Tabellen-11. Gegen den hohen Favoriten aus München eigentlich nichts zu verlieren. "Die Bayern werden uns nicht unterschätzen. Sie werden uns genau analysieren, weil sie wissen, dass wir zu Hause nicht immer ganz so schlecht sind", sagt Trainer Christian Streich: "Wir freuen uns immer, gegen solche Mannschaften zu spielen. Es ist auch immer etwas Besonderes und der Lohn der Arbeit, solche Spiele angehen zu dürfen."

15.24 Uhr: Das ist die Startelf der Bayern: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha - Thiago - James, Goretzka - Müller, Lewandowski, Coman.

15.21 Uhr: Nationaltorhüter Manuel Neuer fehlt den Bayern. Der Kapitän des Rekordmeisters steht wegen muskulärer Probleme in der linken Wade nicht im Kader. Für den 33-Jährigen spielt Ersatzkeeper Sven Ulreich. Auch David Alaba fällt wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel aus, für ihn bringt Trainer Kovac den Brasilianer Rafinha links in der Viererkette mit Jerome Boateng und Mats Hummels in der Innenverteidigung. Die Nationalspieler Niklas Süle und Serge Gnabry sitzen zunächst auf der Bank.

15.18 Uhr: In einer Woche steht das Gipfeltreffen in München auf dem Programm. "Wir wollen als Tabellenführer in das Spiel gegen Dortmund gehen", sagt Bayern-Trainer Niko Kovac. "Und dann hat Deutschland das, was man sich immer erhofft: einen Clasico auf Augenhöhe."

15.16 Uhr: Punktgleich stehen Tabellenführer FC Bayern und der Zweite Borussia Dortmund an der Tabellenspitze. Wieder einmal liefern sie sich ein Fernduell. Während der BVB drei Punkte gegen den auswärtsstarken VfL Wolfsburg anstrebt, will der Titelverteidiger aus München beim SC Freiburg gewinnen.

15.15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!