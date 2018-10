Liveticker: SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen

FREIBURG - LEVERKUSEN 0:0

spätere Spiele:

HOFFENHEIM - FRANKFURT -:- (15:30 Uhr MESZ)

LEIPZIG - NÜRNBERG -:- (18 Uhr MESZ)

---------

HALBZEIT - Puh, das ist Magerkost, was hier geboten wird. Die gute Nachrichte: Beide Teams haben kein Gegentor kassiert, immerhin mussten die zwei Vereine bisher in dieser Saison schon 13 hinnehmen. Leverkusen hat deutlich mehr Ballbesitz und kommt mal ab und an zu seinem Torschuss, aber bisher ist das viel zu harmlos. Freiburg beschränkt sich auf die Defensivarbeit mit seltenen Vorstößen über die linke Seite.

42. Minute: Leverkusen schickt links Alario und der zieht auch ab - vorbei. Kurz darauf versucht es Havertz mit links - ebenfalls knapp vorbei.

38. Minute - WECHSEL: Freiburg muss also einen neuen Mann bringen. Für den verletzten Niederlechner kommt HABERER ins Spiel.

35. Minute: Sven Bender scheißt aufs Tor. Gondorf dreht sich weg, der Ball springt an die Hand. Freiburg beschwert sich, aber Schiedsrichter Dankert bleibt dabei. Niederlechner ist unterdessen behandelt worden. Brandt schießt, aber Gondorf blockt den Schuss ab. Niederlechner humpelt weiter und setzt sich dann auf den Boden. Für ihn geht es nicht weiter.

33. Minute: Jetzt mal Freiburg. Ersatz-Kapitän Frantz flankt über links, aber Sven Bender blockt den Ball zur Ecke ab. Günter tritt sie, aber es findet sich kein Abnehmer.

27. Minute: Ein Torschuss! Volland wird nicht angegangen und zieht mittig aus 18 Metern einfach mal ab. Der Ball rauscht aber am rechten Pfosten vorbei. Kurz darauf drischt Kohr den Ball meterweit über das Tor.

24. Minute: Es ist jetzt doch ein zähes Spiel. Strafraumszenen gibt es kaum. Nach einem Freistoß im Mittelfeld rauschen Dragovic und Havertz zusammen. Nach kurzer Pause können die beiden Leverkusener Profis weiterspielen.

18. Minute: Foul an Volland am rechten Strafraumeck. Es war aber noch kurz vor der Sechzehnergrenze. Das gibt Freistoß für die Gäste. Havertz tritt ihn - und schießt genau in die Zwei-Mann-Mauer.

14. Minute: Freiburg überlässt Leverkusen die Spielgestaltung und konzentriert sich auf die Defensivarbeit. Die Gäste versuchen Lücken zu finden. Jetzt läuft Verteidiger Wendell auf der linken Seite durch. Das sieht Havertz, der einen tollen langen, hohen Ball auf seinen Teamkollegen spielt, aber dieser verpasst den Ball ganz knapp. Kurz darauf traut sich Freiburg al nach vorne. Frantz mit einer Hereingabe von links, aber Leverkusen kann den Ball klären.

10. Minute: Freiburgs Niederlechner nimmt den Ball artistisch mit der Hacke mit, aber kurz darauf bleibt Freiburg wieder in der Abwehr der Leverkusener hängen. Von den Gastgebern ist hier offensiv bisher nichts zu sehen.

8. Minute: Eigentlich war Havertz zuletzte am Ball, dennoch bekommt Leverkusen eine Ecke zugesprochen. Das ärgert Freiburgs Trainer Streich. Aber die Gäste aus dem Rheinland nutzen die Ecke nicht für eine Torchance.

3. Minute: Leverkusens Kohr läuft mit dem Ball auf der rechten Seite. Weil er nicht wirklich angegangen wird, geht er in den Strafraum rein und zieht einfach mal flach ab, aber er verzieht den Ball nach links.

ANPFIFF

15:25 Uhr: Das letzte Duell der beiden Teams endete torlos. Eine Nullnummer wollen wir heute nicht sehen.

15:20 Uhr: Bei Freiburg ist Kapitän und Nationalspieler Petersen immer noch nicht ganz fit nach seiner Schulterverletzung. Und Gegner Leverkusen muss auf Lars Bender verzichten. Die Aufstellungen.

Freiburg: Schwolow - Kübler, Gulde, Heintz, Günter - Koch, Höfler - Frantz, Gondorf - Sallai, Niederlechner.

Leverkusen: Hradecky - Dragovic, Sven Bender, Tah - Weiser, Kohr, Wendell - Havertz, Brandt - Alario, Volland.

15:18 Uhr: Der Tabellendreizehnte hat den -fünfzehnten zu Gast: Letztlich trennen die beiden Teams aber nur ein einziger Punkt. Mit zwei Siegen und vier Niederlagen ist die Werkself aus Leverkusen gar nicht zufrieden mit den bisherigen sechs Bundesliga-Spielen.

15:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!