Liveticker: River Plate - Boca Juniors

RIVER - BOCA 0:0

---------

40. Minute: Villa setzt sich auf dem rechten Flügel durch und bringt eine gefährliche Flanke in den River-Strafraum. Armani hechtet nach vorne und boxt den Ball weg.

36. Minute: Ponzio versucht den Ball auf den rechten Flügel zu heben, wo Montiel auf der Lauer liegt, aber das Zuspiel ist zu ungenau. Spielerisch läuft noch nicht viel bei River.

32. Minute: Auf der anderen Seite gibt es die nächste Ecke für River. Der Schiedsrichter pfeift aber Stürmerfoul bevor es gefährlich werden kann.

29. Minute: Benedetto schießt flach, bleibt aber an der Mauer hängen. Der Nachschuss kommt von rechts von Perez, wird abgefälscht und geht ins Toraus.

27. Minute: Die Boca Fans fordern eine Karte und bekommen sie auch: GELBE KARTE für PONZIO nach einem Foul nah an der eigenen Strafraumgrenze.

26. Minute: River hat momentan öfter den Ball, aber Boca verteidigt geschickt. Mit zwei gut gestaffelten Reihen machen sie die Räume eng und fangen bislang alles ab.

23. Minute: Villa holt für Boca einen Freistoß auf der linken Seite heraus. Der Ball kommt hoch und weit vors River-Tor, aber zu hoch und zu weit. Es gibt Abstoß.

22. Minute: Maidana klärt einen Querschläger von Pavon zur Ecke für Boca. Der Eckstoß bringt aber nichts ein.

20. Minute: Nach einer Ecke von River in den Rückraum schießt Fernandez direkt, zielt aber viel zu hoch.

17. Minute: Wieder bekommt River einen Freistoß zugesprochen: Torentfernung etwa 25 bis 30 Meter, aber die Weiß-Roten machen nichts daraus. Statt zu flanken spielen sie kurz auf den linken Flügel, und Bocas Pavon kann klären.

15. Minute: Schon in der ersten Viertelstunde ist jede Menge Pfeffer drin: sehr körperliches Spiel, hohe Intensität und Fans, die bei jeder Szene lautstark mitgehen.

11. Minute: Perez hat die erste gute Chance: Mit einem wuchtigen Drehschuss aus sechs Metern prüft er Armani, der aber zufassen kann und den Ball entschärft.

10. Minute: Boca bringt eine Flanke von links rein, Maidana hält den Fuß rein und hat Glück, dass der Ball knapp über das eigene Tor geht. Ecke.

7. Minute: Wieder liegt ein River-Spieler am Boden. Perez hat zugelangt.

4. Minute: Der Freistoß kommt lang, aber Izquierdoz klärt zur Ecke für River.

3. Minute: Nächste Grätsche von Magallan in Strafraumnähe. Gute Freistoßposition für River.

1. Minute: Das Spiel beginnt gleich mal mit einem Foul an Perez von Boca, der mit Schmerzen liegt bleibt. Eine Ansage, wie die Gangart heute sein wird?

ANPFIFF

20:29 Uhr: Es ist das 236. Aufeinandertreffen der beiden Klubs und das erste rein argentinische Finale in der südamerikanischen Champions League. Boca Juniors hat die Copa Libertadores sechsmal gewonnen: 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 und 2007. River Plate hat halb so viele Trophäen im Schrank stehen wie der Gegner: 1986, 1996 und 2015 waren die "Millonarios" erfolgreich.

20:28 Uhr: Die Hymne ist gespielt, die Stimmung großartig. Hoffen wir, dass das Spiel hält, was die Atmosphäre verspricht.

20:25 Uhr: Boca setzt auf diese elf Akteure: 1. Andrada, 24. Buffarini, 6. Magallán, 21. Izquierdoz, 20. Olaza, 15. Nández, 16. Barrios, 8. Pérez, 7. Pavón, 18. Benedetto, 22. Villa.

20:21 Uhr: River ist der Gastgeber - auch wenn der Klub diesmal kein echtes Heimrecht besitzt. Und so startet das Team, das im Hinspiel ein 2:2 bei Boca erkämpfte, ins Finale:

20:18 Uhr: Gleich ist es also endlich soweit! Das Rückspiel in der Copa Libertadores zwischen River Plate und Boca Juniors kann stattfinden. Eigentlich sollte schon am letzten Samstag im November gespielt werden, aber nachdem River-Fans den Teambus von Boca attackiert hatten, wurde das Spiel abgesagt und verschoben. Schließlich fiel die Entscheidung, auf neutralem Platz zu spielen – und der liegt etliche Kilometer von Buenos Aires entfernt in Madrid. Das Bernabeu-Stadion wird Austragungsort des wohl heißesten Derbys der Welt sein.

20:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!