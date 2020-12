Liveticker: Real Madrid - Borussia Mönchengladbach

REAL - GLADBACH -:- (Anstoß 21.00 Uhr MEZ)

1977 stand Borussia Mönchengladbach zuletzt in der europäischen Königsklasse im Achtelfinale, nun könnte es wieder soweit sein. Dafür benötigt das Team von Trainer Marco Rose am letzten Vorrunden-Spieltag der Champions League noch einen Punkt, um sicher zu gehen - bei den "Königlichen" von Real Madrid. Das erste Duell beider Mannschaften in Mönchengladbach endete nach einer 2:0-Führung der Borussia mit einem 2:2-Unentschieden.

Die "Königlichen" aus Madrid müssen siegen, um sicher im Achtelfinale zu stehen. Bei einer Niederlage würde Real erstmals überhaupt in einer Champions-League-Vorrunde scheitern. Verliert Mönchengladbach, wäre Madrid weiter und die Borussia müsste auf ein Unentschieden zwischen Inter und Donezk hoffen. Theoretisch können noch alle vier Mannschaften der Gruppe B die erste K.o.-Runde erreichen - oder auch scheitern.

