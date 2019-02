Liveticker: RB Leipzig - TSG Hoffenheim

LEIPZIG - HOFFENHEIM 0:0

-----------

10. Minute: Zehn Minuten rum und wir sehen ein ausgeglichenes Spiel bisher, in denen die Abwehrreihen sehr kompakt stehen. Zur Erinnerung: Leipzig kassierte in dieser Bundesliga-Saison erst 19 Gegentreffer - absoluter Liga-Bestwert.

7. Minute: Für Statistik-Freunde: Beide Teams, die auf dem Platz stehen sind im Schnitt fast gleich alt. Leipzig: 24,8 Jahre, Hoffenheim: 25,1.

4. Minute: Den ersten Angriff haben die Hoffenheimer zu verbuchen. Die Flanke ist aber eher ein Flankenversuch. Da kann kein Menschen an den Ball kommen.

1. Minute: Viele Gästefans sind nicht den 450 Kilometer langen Weg nach Leipzig angetreten. Rund 300 sind heute Abend dabei. Wer will es ihnen verübeln. Es ist Montagabend! Insgesamt sind es heute rund 35.000 Zuschauer.

ANPFIFF

20:30 Uhr: Die Mannschaften laufen ein - gleich geht es los.

20:29 Uhr: Leipzig hat nur einmal zu Hause verloren. Das war im Januar gegen Borussia Dortmund - 0:1. Die letzten fünf Pflichtspiele gingen nicht verloren - vier Siege, ein Remis.

20:28 Uhr: Jetzt aber zum Sportlichen: Die Auswärtsbilanz der Hoffenheimer kann sich sehen lassen. Die letzten acht Partien in der Fremde gingen nicht verloren - vier Siege, vier Unentschieden. Die einzigen beiden Auswärtsniederlagen gab es am Anfang der Saison, in München und in Düsseldorf.

20:26 Uhr: Rangnick äußerte sich am Sonntag ähnlich. "Wir freuen uns, dass Julian im Sommer da ist", sagte er. Reibung schloss Rangnick nicht aus, doch gerade die trage zum Erfolg bei. "Die richtig guten Trainer sind gerne mal anstrengend, da reihe ich mich auch ein", sagte Rangnick. Man habe sich bewusst zueinander bekannt. Auch deshalb seien Zweifel am Gespann Rangnick/Nagelsmann "ein Stück weit eine Beleidigung unserer beider Intelligenz."

20:24 Uhr: Auf Augenhöhe bewegen sich nach eigenen Aussagen auch die beiden Alphatiere Rangnick und Nagelsmann. Gerüchte, wonach sein Verhältnis zu Rangnick gestört sei, hatte Nagelsmann zuletzt bereits zurückgewiesen. Gerüchte seien "normal im Fußball-Geschäft, aber das hat nichts mit der Realität zu tun", sagte Nagelsmann der Bild-Zeitung. "Ralf ist auch ein Grund, warum ich dorthin gehe. Ich freue mich total auf die Zusammenarbeit, sie wird sehr, sehr gut."

20:21 Uhr: Hoffenheims Trainer Nagelsmann spielt auch ums Prestige. Zweimal hat er sich in der laufenden Saison mit Leipzig-Coach Rangnick gemessen, sowohl im Liga-Heimspiel (1:2) als auch im DFB-Pokal in Leipzig (0:2) verlor er das Duell mit dem 60-Jährigen. "Wir werden alles dafür tun, um dort zu gewinnen", sagte Nagelsmann: "In beiden Spielen war es nicht so, dass wir hoffnungslos unterlegen waren. Insgesamt waren wir auf Augenhöhe."

20:20 Uhr: Hoffenheim tritt wie erwartet mit dem zuletzt angeschlagenen Brasilianer Joelinton an.

20:19 Uhr: Nach einem Monat Verletzungspause ist Kevin Kampl erstmals wieder im Kader der Leipziger! Timo Werner ist krank und daher heute nicht im Kader. Für Werner rückt Matheus Cunha in die erste Elf.

20:17 Uhr: Julian Nagelsmann reist heute zum vorerst letzten Mal als Gästetrainer zu RB Leipzig. Gegen seinen künftigen Arbeitgeber will der Coach der TSG Hoffenheim endlich etwas Zählbares holen.

20:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!