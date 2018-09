2. Spieltag

Liveticker: RB Leipzig - Düsseldorf

Beide Teams sind mit einer Niederlage in die Bundesliga-Saison gestartet. Besonders der Rasenballverein hat in Dortmund gar nicht gut ausgesehen. Ist für den Aufsteiger in Leipzig was zu holen? Unser Liveticker!

LEIPZIG - DÜSSELDORF 0:0 ----------- 23. Minute: Eine Flanke von links landet über Umwege beim zentral am Strafraum stehenden Leipziger Kampl. Der versucht es mit einem Distanzschuss. Der Ball fliegt in den Leipziger Nachmittagshimmel. 19. Minute: Die Gäste lassen sich jetzt von RB einschnüren. Eine gute Kontermöglichkeit lassen sie fahrlässig liegen. 14. Minute: Nach einer langen Flanke von links versucht Bruma noch mit gestrecktem Bein den Ball von kurz vor der Außenlinie aufs Tor zu bringen. Der Ball ist für Schlussmann Rensing aber kein Problem. 9. Minute: Bei der nächsten Offensivaktion tappen die Fortunen in die Abseitsfalle. 6. Minute: Zweite Chance für Fortuna - und die war richtig gut. Duksch stand ganz ganz schön frei im Strafraum und ist davon offenbar selbst ganz überrascht. Sein Schuss ist zu unplatziert, Torwart Gulasci ist zur Stelle. 5. Minute: Das war knapp. Leipzigs Augustin will den den Ball von der Grundlinie zurück passen, der Ball wird von Kaminiski abgefälscht und landet fast im eigenen Tor. Glück gehabt. 1. Minute: Wie erwartet baut der Rasenballverein mit seinem Pressing gleich Druck auf den Gegner auf. Fortuna aber holt sich die erste Ecke und Hoffmann kommt zum Kopfball, aber der Ball geht ordentlich am Tor vorbei. ANPFIFF 15:22 Uhr: "Jeder Gegner hat Schwächen. Leipzig auch", sagt Düsseldorfs Trainer Funkel - sieht sich zwar als Außenseiter, aber nicht chancenlos. 15:18 Uhr: Die Fortuna-Fans haben zu einem RB Leipzig-Boykott aufgerufen. Deshalb sind nur rund 1.000 F95-Fans in Leipzig. "Das ist schade, aber wir müssen das respektieren", meint Trainer Funkel dazu. 15:16 Uhr: Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Bundesliga. Rasenballverein-Trainer Ragnick rotiert nach dem ChampionsLeauge-Qualifikationsspiel am Donnerstag gleich auf acht Positionen. RBL: Gulácsi. Saracchi. Upamecano. Forsberg. Werner. Ilsanker. Bruma. Mukiele. Augustin. Demme. Kampl. F95: Rensing. Kaminski. Hoffmann. Ayhan. Giesselmann. Zimmer. Sobottka. Zimmermann. Morales. Hennings. Duksch. 15:15 Uhr: Beide Teams haben bisher null Punkte. Das wird sich mindestens für einen von beiden heute ändern. Der Rasenballverein ist zum Saisonstart mit 1:4 in Dortmund untergegangen. Die Fortuna hatte gegen Augsburg zunächst geführt, hat aber dann doch noch das Spiel hergegeben. 15:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!

