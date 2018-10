Liveticker: RB Leipzig - Celtic Glasgow

LEIPZIG - CELTIC 0:0

ZÜRICH - LEVERKUSEN 0:0

8. Minute: Die erste gute Chance des Spiels haben die Schotten. Christie stürmt über die rechts Seite und spielt Edouard im Strafraum an. Der fackelt nicht lange. Sein Schuss aus spitzem Winkel streicht knapp am linken Pfosten des Leipziger Tors vorbei.

6. Minute: Noch gelingt es dem Bundesligist nicht, die Lücke in der vielbeinigen Celtic-Defensive zu finden.

3. Minute: RB macht von Beginn an Druck. Schon die dritte Ecke für die Leipziger. Alle drei bringen jedoch keine Gefahr.

1. Minute: Noch hängen dichte Nebelschwaden über dem Spielfeld. Die Celtic-Fans im Gästeblock haben gezündelt.

ANPFIFF!

18.54 Uhr: Schiedsrichter der Partei ist der Tscheche Pavel Kralovec. Unter den 40.000 Zuschauern in Leipzig sind auch rund 4000 Celtic-Fans.

18.52 Uhr: Celtic Glasgow ist der aktuelle schottische Meister. In der Tabelle der schottischen Liga liegt das Team des früheren FC-Liverpool-Trainers Brendan Rodgers nach neun Spieltagen auf Platz zwei hinter Heart of Midlothian. Das ist die Startelf von Celtic: Gordon - Boyata, Simunovic, Gamboa, Tierney - Ntcham, Eboue - McGregor, Morgan - Edouard, Christie.

18.49 Uhr: Leipzig startet ohne seinen Top-Sturm Timo Werner und Yussuf Poulsen. RB-Trainer Ralf Rangnick setzt dafür auf einen Dreier-Angriff mit Jean-Kevin Augustin, Matheus Cunha und Bruma. Den verletzten Regisseur Emil Forsberg ersetzt Konrad Laimer. Im Tor steht wie geplant Yvon Mvogo. Stammtorhüter Peter Gulacsi ist diesmal nicht im Kader. Der dritte RB-Torhüter, Marius Müller, sitzt dafür auf der Bank. Das ist die Startelf der Leipziger: Mvogo - Klostermann, Orban, Upamecano, Saracchi - Laimer, Kampl - Sabitzer, Bruma - Cunha, Augustin.

18.46 Uhr: Leipzig ist gut in Form. Seit den Niederlagen am ersten Bundesliga-Spieltag in Dortmund und dem Europa-League-Auftakt gegen Salzburg gab es für das Team von Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick keine einzige mehr.

18.43 Uhr: Für RB Leipzig steht heute das erste von zwei Endspielen an. Gegen Celtic Glasgow dürfte erst in Leipzig, dann zwei Wochen später in Schottland die Entscheidung darüber fallen, wer als mindestens Gruppenzweiter in der Europa League überwintert. Beide Vereine haben gegen RB Salzburg verloren und gegen Rosenborg Trondheim gewonnen.

18.40 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!