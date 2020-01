Liveticker: RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach

Am Samstag um 18.15 Uhr startet hier der DW-Liveticker zum Top-Spiel des 20. Spieltags.

Die Fans von Borussia Mönchengladbach planen übrigens einen lautstarken Protest gegen RB Leipzig. Die Borussia-Anhänger wollen den Gegner in der Red Bull Arena in den ersten 19 Minuten massiv auspfeifen.

Das gab die Ultra-Gruppierung Sottocultura des 1900 gegründeten Klubs vom Niederrhein bekannt. Bereits im Hinspiel war RB massiv ausgepfiffen worden. In der vergangenen Saison hatte es auf Plakaten teilweise massive Beleidigungen gegen den damaligen Leipzig-Trainer Ralf Rangnick gegeben.

Rückkehr in die Heimat

Für Gladbachs Coach Marco Rose ist die Reise nach Leipzig eine Reise in die Heimat. Der 43-Jährige ist dort geboren und mit Freundin und Tochter lebt er in Taucha im Nordosten der Stadt. An freien Tagen düst Rose möglichst oft nach Hause, und auch die Dienstreisen in die Heldenstadt häufen sich.

Mit Salzburg siegte Rose in der vergangenen Saison in der Europa League bei RB und sorgte damit für miese Stimmung beim verbrüderten "Brauseklub". Am Samstag soll es ähnlich laufen. Die Bullen-Vergangenheit hat Rose hinter sich gelassen, seinen Power-Fußball aber den Borussia-Profis eingeimpft. "Ich fühle mich als der absolut logische Gladbach-Trainer. Ich bin total glücklich hier und noch lange nicht fertig.", betonte er.

Borussen-Trainer Marco Rose ist gebürtiger Leipziger

Das Lob aus Mönchengladbach entlockte Julian Nagelsmann nur ein müdes Lächeln. Borussia-Sportdirektor Max Eberl hatte RB Leipzig vor dem Topspiel des Tabellendritten beim Spitzenreiter am Samstag (18.30 Uhr) erneut zum Favoriten im Meisterrennen erklärt und den Druck auf den Herbstmeister erhöht. Doch der RB-Coach wehrte sich gegen diese Rolle - und wollte sie nicht einmal für das wegweisende Duell annehmen. "Im Fußball mit so wenigen Toren kann jeder gegen jeden gewinnen", sagte Nagelsmann, der beide Mannschaften auf Augenhöhe sieht: "Das ist ein Spitzenspiel, wir versuchen alles reinzuwerfen."