Liveticker: RB Leipzig - Bayer Leverkusen

LEIPZIG - LEVERKUSEN 1:0 (1:0)

spätes Spiel:

FRANKFURT - SCHALKE -:- (18 Uhr MEZ)

---------

HALBZEITPAUSE

44. Minute: GELBE KARTE für KEVIN VOLLAND nachdem er Demme auf den Fuß gestiegen ist.

42. Minute: Das Spiel plätschert jetzt ein wenig dahin. Bei Bayer verliert Jedvaj den Ball im Spielaufbau, trabt dann aber nur dem Leipziger Konter hinterher. Zu seinem Glück passiert nichts, weil die Kollegen aufpassen.

36. Minute: Jetzt kommt der Ball mal an, linksaußen bei Havertz. Die Nummer 29 von Leverkusen hebt das Leder über Ilsanker und geht Richtung Tor. Der Abschluss, ein satter Schuss mit Vollspan, geht nur knapp drüber.

35. Minute: Leverkusen fällt nicht soviel ein. Tah schlägt einen langen Ball nach vorne, der postwendend zurückkommt. Den zweiten langen, hohen Ball befördert Aranguiz ins Aus.

31. Minute: Fast der nächste Treffer: Werner gewinnt auf rechts das Laufduell gegen Tah und bringt den Ball flach vors Tor. Jedvaj grätscht noch und irritiert Kampl, der nur das Außennetz trifft.

27. Minute: ⚽ TOR für RB Leipzig durch YUSSUF POULSEN. Demme löffelt den Ball in die Spitze zu Poulsen, der schließt mit einem schönen Heber über Hradecky ab. Kurzzeitig herrscht Verwirrung, weil der Linienrichter die Fahne gehoben hatte und die Kollegen in Köln kurz mal draufschauen mussten. Dann aber zählt das Tor. Schön war's, und korrekt auch.

25. Minute: Bei einem Freistoß von Brandt schleicht sich Sven Bender in den Leipziger Strafraum, aber er foult Upamecano beim Kopfballversuch.

22. Minute: Ein Weitschuss von Sabitzer aus über 20 Metern geht ein paar Meter drüber. Da hatte er ganz schön viel Platz.

19. Minute: Es brennt ein wenig im Leverkusener Strafraum: Erst klärt Tah vor Poulsen nach einer Flanke von rechts. Dann kommt der Ball wieder rein - hoch und lang diesmal - am zweiten Pfosten steht Werner, der einen Schuss abgibt, der Ball geht aber daneben.

14. Minute: Auf der anderen Seite klärt Ilsanker per Kopf vor dem einschussbereiten Volland zur Ecke. Knapp geht der Ball am Tor vorbei zur Ecke.

12. Minute: Erster guter Abschluss von Werner, der in den 16er zieht und vom linken Eck mit rechts abzieht. Hradecky ist noch dran und lenkt den Ball über die Latte.

9. Minute: Werner dringt in den Bayer-Strafraum ein, wird von Sven Bender gestellt. Die Hereingabe Werners kommt scharf vors Tor, zu scharf für Sabitzer. Es gibt Ecke. Die wird kurz gespielt, dann kommt Poulsen zum Kopfball und setzt den Ball ein paar Meter drüber.

7. Minute: Brandt spielt innerhalb weniger Sekunden zwei Fehlpässe im Spielaufbau. Schließlich greift Tah am eigenen Sechzehnmeterraum ein und klärt. Den anschließenden Konter unterbindet Demme mit einem Foul an Havertz.

5. Minute: Rangnick überrascht Leverkusens zunächst ein wenig, indem er genau wie die Gäste in einer 3-4-3-Formation spielen lässt. Alle hatten mit einer Viererkette gerechnet.

2. Minute: Weiter Abwurf von Hradecky auf Volland, der das Laufduell gegen Ilsanker gewinnt und in die Mitte auf Brandt ablegt. Dann ist die RB-Abwehr da.

ANPFIFF

15:28 Uhr: Die Spieler kommen auf den Platz. Gleich geht's los! Offensiv sind beide Teams stark, hoffen wir also auf viele Tore. Allerdings haben beide Trainer die Vorgabe gemacht, dass im besten Fall die Null hinten stehen soll. Mal sehen, was es wird…!? Vergangene Saison gab es ein 4:1 für die Gäste.

15:26 Uhr: Bei den Leverkusenern ist mit Sven Bender ein zuletzt angeschlagener Führungsspieler wieder dabei. Außerdem ist Charles Aranguiz wieder da und macht sein zweites Bundesligaspiel in dieser Saison.

15:23 Uhr: Leipzigs Trainer Ralf Rangnick vertraut gegen Bayer 04 am Anfang diesen elf Spielern:

15:20 Uhr: Für Bayer Leverkusen geht es dagegen mal wieder darum, endlich ein wenig mehr Konstanz in die eigenen Leistungen zu bekommen. Nach den Kantersiegen bei Werder Bremen (6:2) und im DFB-Pokal bei Mönchengladbach (5:0), gab es in der Liga zuletzt zu Hause eine 1:4-Klatsche. Und heute?

15:17 Uhr: Der 11. Spieltag geht in die vorletzte Runde. RB Leipzig empfängt die Werkself aus Leverkusen und könnte mit einem Sieg ganz oben in die Spitze der Bundesliga klettern. Ein Sieg würde die Leipziger bis auf einen Punkt an den Zweiten, Borussia Mönchengladbach, heranbringen. Und bereits mit einem Zähler schiebt sich RB am FC Bayern vorbei.

15:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!