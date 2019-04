Liveticker: Porto - Liverpool, ManCity - Tottenham

Porto - Liverpool -:-

ManCity - Tottenham -:-

--------

20:45 Uhr: Vor etwas mehr als einem Jahr gewann Liverpool schon einmal in Porto - mit 5:0. Daran denkt Klopp: "Wir haben natürlich von der letzten Saison gute Erinnerung an Porto. Also hoffen wir, dass wir da hinfahren und das wiederholen können." Fürs Weiterkommen reichen würde den Reds auch eine knappe 0:1-Niederlage.

20:41 Uhr: Bei Tottenham fehlt der verletzte Harry Kane. Trotzdem können die Spurs guten Mutes in die Partie gehen. Nutzen sie auch nur einen Fehler aus, wird es schwierig für Guardiola & Co.

20:32 Uhr: Der Blick auf die Auswahl von Pep Guardiola zeigt, dass er Gündogan von Anfang an spielen lässt. Sané muss (wie so oft) erstmal auf der Bank Platz nehmen. Zuletzt hatte sich das Verhältnis des Trainers zu den beiden Deutschen bei ManCity merklich abgekühlt.

20:28 Uhr: Klopp tauscht bei Liverpool im Angriff. Anstatt Firmino setzt der Trainer auf Origi. "Ich wollte frische Beine ins Spiel bringen. Er ist seit Wochen und Monaten in fantastischer Form." Zu Firmino sagte Klopp, der Angreifer würde sich selbst keine Pause gönnen, es sei also an ihm, das von Zeit zu Zeit zu übernehmen.

Die Aufstellungen von Manchester City und den Tottenham Hotspurs:

Manchester: Ederson , Laporte, Walker, Kompany, Mendy, David Silva, Sterling, Gündogan, Bernardo Silva, De Bruyne, Agüero

vs.

Tottenham: Lloris , Alderweireld, Vertonghen, Rose, Trippier, Sissoko, Wanyama, Eriksen, Alli, Lucas Moura, Son



Die Aufstellungen von Porto und Liverpool:

FC Porto: Casillas, Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles, Corona, Danilo, Herrera, Brahimi, Otávio, Marega.

vs.

FC Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, van Dijk, Robertson, Matip, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Salah, Origi, Mané

20:26 Uhr: Uns erwarten hoffentlich spannende Duelle! Jürgen Klopp geht mit seinem Team aus Liverpool mit einem 2:0-Polster in die Partie beim FC Porto. Pep Guardiola will mit ManCity vor eigenem Publikum das 0:1 gegen die Spurs wettmachen und ins Halbfinale einziehen.

20.25 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!