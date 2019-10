Liveticker: Piräus gegen Bayern in der Champions League

Piräus - Bayern 1:2 (1:1)

---------------

72. Minute: Lavera mit seiner ersten Aktion, Müller blockt ihn an der eigenen Eckfahne - Szenenapplaus der Bayern-Fans für Müller.

69. Minute: WECHSEL - Bouchalakis geht bei Olympiakos, für ihn kommt MAXIMILIANO LOVERA.

62. Minute: TOR - Ecke Bayern, der Ball trudelt nach Kopfbällen von Coutinho und Müller durch den Strafraum und stochert ROBERT LEWANDOWSKI das Ding einfach durch die Hosenträger von Sa rein - skurriles Tor.

60. Minute: Langer Ball in Richtung Lewandowski, doch Keeper Sa ist auf der Hut und schnappt den Ball weg.

58. Minute: WECHSEL - es geht nicht weiter für Hernandez, das könnte für die Bayern die nächste Hiobsbotschaft bedeuten. Für ihn kommt JEROME BOATENG.

56. Minute: Kimmich verschätzt sich bei einer Flanke und rempelt dann den Gegner um, Olympiakos fordert Elfmeter.

54. Minute: Lucas Hernandez klärt den Ball vor Podence, verdreht sich bei der Landung dann das Knie und bleibt mit Schmerzen liegen.

54. Minute: Kimmich hat Platz und eine Lücke vor sich, entscheidet sich aber gegen den Schuss. Sein Pass nach hinten landet beim Gegner - das war schwach.

51. Minute: Bayern in der Abwehr unsortiert, Bouchalakis probiert es mit einem Schuss aus ca. 16 Metern - vorbei.

48. Minute: Wieder kommt Olympiakos in den Strafraum, dieses Mal sieht Kimmich nicht gut aus, doch dann klärt Pavard den Ball.

47. Minute: Freistoß Olympiakos, wieder gibt es die Kopfballchance. Dieses Mal setzt Meriah den Ball knapp vorbei - die Bayern noch nicht ganz da.

46. Minute: Das Spiel läuft gerade wieder, da erreicht eine Flanke masouras, der den Ball nur knapp vorbeisetzt.

WIEDERANPFIFF

70 Prozent Ballbesitz, aber wenige Chancen. Die Bayern müssen in Piräus sogar den Rückstand durch El-Arabi hinnehmen (22. Minute), ehe Lewandowski nach einem Torwart-Abpraller das erste Tor des deutschen beim griechischen Rekordmeister erzielt (34.) - mit 1:1 geht es in die Pause.

HALBZEIT

44. Minute: Müller nochmal mit einem Versuch, sein Schuss trudelt aber deutlich am Tor vorbei.

42. Minute: Bayern schiebt die Kugel jetzt kontrolliert hin und her ohne den großen Zug nach vorne - scheinbar ist das 1:1 zur Halbzeit für die Münchener erstmal okay.

38. Minute: Gute Balleroberung durch Pavard und Thiago, doch der Spanier dann mit einem verunglückten Seitenwechsel.

34. Minute: TOR - Thomas Müller fasst sich ein Herz und zieht wuchtig volely ab, Sa kann nur abprallen lassen und ROBERT LEWANDOWSKI kann zum 1:1 einschieben.

32. Minute: Thiago tänzelt im eigenen Sechzehner, Podence nimmt ihm die Kugel beinahe ab - hochriskant.

31. Minute: Wieder brenzlige Situation im Bayern-Strafraum: Hernandez fälscht eine Flanke ab, doch Neuer ist da.

30. Minute: Coutinho hat nach einem langen Ball von Hernandez Platz und flankt im richtigen Moment. Doch auch sein Ball erreicht den Kopf von Lewandowski nicht.

29. Minute: Erste Ecke für die Bayern, doch Lewandowski verpasst Kimmichs Ball knapp.

28. Minute: Gnabry tänzelt am linken Strafraumeck und entscheidet sich für eine Mischung aus Schuss und Flanke. Falsche Entscheidung, in der Mitte war Lewandowski anspielbar.

26. Minute: Bayern kassiert mit der ersten gegnerischen Chance den Rückstand. Und da stimmt einiges nicht, allen voran die Absicherung nach Alabas Ballverlust - denn beide Flügel waren für die Griechen frei.

22. Minute: TOR - Alaba probiert es mit einem Solo auf links, wird dann aber abgekocht und Olympiakos kontert. Seitenwechsel, dann kommt die Flanke von Tsimikas passgenau für YOUSEF EL-ARABI und der nickt zur Führung ein.

21. Minute: Coutinho lässt für Lewandowski durch, doch der Pole ist wieder überrascht. Sah gut aus, mehr nicht.

20. Minute: Bayerns Spiel ist nur statistisch dominant, im Spiel fehlt dem Favoriten eine Portion Agilität.

18. Minute: Guilherme probiert es mit einem Schuss aus der zweiten Reihe, der aber einige Meter über Neuers Kasten rauscht.

17. Minute: Es rollt ein Bayern-Angriff nach dem anderen, aber all das ist noch nicht zwingend.

16. Minute: Wieder geht Coutinho mit dem Ball in den Strafraum, dieses Mal macht er es nicht selbst, sondern such Gnabry auf Außen, dessen Doppelpassversuch aber zu spät kommt.

15. Minute: Martinez probiert es mit einer Flanke aus dem Halbfeld, Müller verpasst den hohen Ball nur knapp.

13. Minute: Alaba mit einem Zuspiel in den Rücken der Abwehr, doch Coutinho kommt einen Schritt zu spät. Nach Balleroberung kommt der Brasilianer erneut an den Ball und probiert es allein: Sein Schuss geht vorbei.

11. Minute: Podence bringt eine Flanke rein, Neuer muss zum ersten Mal zupacken.

10. Minute: Foul an Gnabry, Freistoß Bayern. Der bringt aber nichts ein.

8. Minute: Ein wenig verkehrte Welt: Bayern hat hier wesentlich mehr Ballbesitz, baut das Spiel in Ruhe auf - noch aber ohne die großen Chancen. Das Heimteam aus Piräus wartet eher ab und probiert es nach Balleroberungen mit schnellem Umschaltspiel - auch ohne Erfolg bislang.

6. Minute: Lewandowski nimmt einen Abpraller mit vollem Risiko volley, sein Schuss wird aber geblockt.

4. Minute: Müllers erster Ballkontakt: Der Stürmer schlägt einen Ball volley am eigenen Sechzehner ins Aus.

2. Minute: Semedo mit einem Luftloch nach Thiagos Hereingabe, doch Lewandowski ist überrascht und kann nicht schnell genug reagieren.

1. Minute: Bayern stößt an! Kimmich gleich mit dem ersten Ballverlust, anschließen das Foul. Freistoß Olympiakos.

ANPFIFF

20:40 Uhr: Die Aufstellungen - Olympiakos: Sá - Elabdellaoui, Rúben Semedo, Meriah, Tsimikas - Guilherme, Bouchalakis, Camara - Podence, Masouras - El Arabi



Bayern: Neuer - Kimmich, Pavard, Lucas Hernández, Alaba - Javi Martinez, Thiago - Gnabry, Müller, Philippe Coutinho - Lewandowski

19:50 Uhr: Müller in der Bayern-Startelf!

Niko Kovac geht mit Thomas Müller in der Startelf ins Spiel bei Olympiakos Piräus an. Nach zuletzt sechs Pflichtspielen als Reservist ersetzt der 30 Jahre alte Ex-Nationalspieler im Vergleich zum 2:2 gegen den FC Augsburg in der Offensive Kingsley Coman.

19:10 Uhr: Reaktion notwendig - Für die Bayern war das Gastspiel in Augsburg gleich doppelt bitter. Zum einen kassierte der Rekordmeister in der Nachspielzeit das 2:2 beim Abstiegskandidaten und ließ wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze liegen, zum anderen verletzte sich Abwehrchef Niklas Süle schwer. Die Untersuchung ergab einen Kreuzbandriss, bei der anschließenden OP in Innsbruck wurde darüber hinaus festgestellt, dass auch der Meniskus des Innenverteidigers in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Boateng auf der Bank

Das dürfte die Ausfallzeit des 24-Jährigen noch weiter verlängern, in München wird bereits über einen Transfer als Süle-Ersatz spekuliert. Der Name Samuel Umtiti (25 Jahre/FC Barcelona) geistert momentan rund um die Säbener Straße, obwohl Präsident Uli Hoeneß ("Wir holen niemanden") und Trainer Niko Kovac ("Wir haben mit Boateng, Hernandez und Pavard drei amtierende oder ehemalige Weltmeister und damit sehr viel Qualität auf dieser Position, um den Ausfall zu kompensieren") einem Ersatztransfer erstmal eine Absage erteilt haben. In Piräus schickt der nicht zuletzt wegen seinem Umgang mit dem langjährigen Bayern-Stammspieler Thomas Müller in der Kritik stehende Kovac die Weltmeister Lucas Hernandez und Benjamin Pavard ins Rennen.

19 Uhr: Herzlich willkommen im DW-Liveticker!