Liveticker: Paris St. Germain - FC Bayern

Das Finale der Champions League bestreiten am Sonntagabend (Anstoß 21 Uhr MESZ) der FC Bayern und Paris St. Germain. Im DW-Liveticker berichten wir ab 20.30 Uhr MESZ an dieser Stelle von der Partie.

Fakten zum Spiel:

Meister und Pokalsieger Bayern München greift im Endspiel der Champions League nach dem ersehnten Triple. Im "Stadion des Lichts" in Lissabon steht nur noch das Starensemble von Paris St. Germain im Weg. Aber auch die Franzosen haben ihrerseits bereits das Double aus nationaler Meisterschaft und Pokal gewonnen. Sowohl für PSG-Trainer Thomas Tuchel als auch für Bayerns Coach Hansi Flick wäre es der erste Champions-League-Titel.

FCB-Trainer Hansi Flick sieht die offensive Spielphilosophie des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München im Duell mit PSG auch im Finale der Champions League als Rezept zum Erfolg. "Wir haben unsere Philosophie in den letzten zehn Monaten durchgesetzt, das war unsere Erfolgsgarantie und da werden wir nicht groß was ändern", sagte der Coach vor dem Endspiel.

Sicherheit in Paris

Für das Finale werden am Sonntag in der französischen Hauptstadt mehrere Tausend Sicherheitskräfte im Einsatz sein. Rund 3000 Polizisten und Gendarme werden um den Prinzenpark und die Prachtstraße Champs-Élysée mobilisiert, damit "die Dinge so reibungslos wie möglich verlaufen", wie Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Samstag bei einem Besuch in der Pariser Polizeipräfektur sagte. Priorität sei es, sicherzustellen, dass die Menschen Corona-Schutzmasken tragen. Die Einsatzkräfte sollten aber auch Verstöße gegen die öffentliche Ordnung verhindern, sagte Darmanin.

Voraussichtliche Aufstellungen:

Paris Saint-Germain: Navas - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Verratti, Marquinhos, Paredes - di Maria, Mbappé, Neymar

Bayern München: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Schiedsrichter: Orsato (Italien)