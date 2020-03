Liveticker Paris St. Germain - Borussia Dortmund

Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Paris St. Germain und Borussia Dortmund findet vor leeren Rängen im Pariser Prinzenpark statt. Hier können Sie die Partie ab 20.45 Uhr MEZ live mitverfolgen. Der BVB geht mit einer 2:1-Führung aus dem Hinspiel in die Partie - in der PSG wegen der verwaisten Tribünen keinen richtigen Heimvorteil haben wird.

Ein Geisterspiel muss aber nicht unbedingt ein Vorteil für Dortmund sein. BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl warnte die Spieler davor, sich von der gespenstischen Atmosphäre runterziehen zu lassen. "Das ist ganz komisch. Das fühlt sich manchmal an wie so ein Abschlusstraining", sagte der ehemalige Kapitän der Schwarz-Gelben. Welche Mannschaft sich besser auf die ungewohnte Situation einstellt, wer den inneren Schalter schneller umlegen kann, wird sich am Ende wohl durchsetzen.