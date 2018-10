Liveticker: Nürnberg - Eintracht Frankfurt

NÜRNBERG - FRANKFURT 0:0 (0:0)

spätere Spiele

LEIPZIG - SCHALKE -:- (15:30 Uhr MESZ)

BREMEN - LEVERKUSEN -:- (18 Uhr MESZ)

76. Minute: WECHSEL bei NÜRNBERG: KNÖLL wird von ADAM ZRELAK ersetzt.

74. Minute: Leibold macht auf dem linken Flügel zwei schöne Übersteiger, aber an Da Costa kommt er nicht vorbei.

72. Minute: Eine Flanke von Haller gerät etwas zu lang für Da Costa, der sich in den Strafraum gestohlen hatte.

69. Minute: WECHSEL auch bei NÜRNBERG: FEDERICO PALACIOS wird für KERK eingewechselt.

68. Minute: WECHSEL bei FRANKFURT: ALLAN kommt für GACINOVIC. SEBASTIEN HALLER darf für REBIC rein.

67. Minute: Bauer erwischt Gacinovic mit dem Knie am Oberschenkel. Der Schiedsrichter pfeift nicht. Gacinovic hat trotzdem Schmerzen und muss behandelt werden.

62. Minute: Huppsa! Trapp lässt einen Kullerball, den er locker aufnehmen will, durch die Finger rollen. Zum Glück für die Eintracht steht er weit genug vom Tor weg, um den Ball noch vor der Torlinie einzuholen.

57. Minute: GELBE KARTE für ANTE REBIC, der Bauer leicht erwischt als er einen Ball blocken will.

54. Minute: Wieder ist Misidjan rechts frei. Der Niederländer versucht einen Hackentrick, aber der Ball bleibt am eigenen Standbein hängen. Das war nix.

52. Minute: Misidjan startet in Richtung Eckfahne, doch als er den Ball endlich erreicht hat, hebt der Schiedsrichterassistent die Fahne. Abseits.

46. Minute: Weiter geht's.

HALBZEITPAUSE

45. Minute: Ecke Frankfurt von der linken Seite, wieder ist Rebic mit dem Kopf da, und wieder bekommt ein Nürnberger noch seinen Kopf dazwischen.

42. Minute: Nächste Flanke von links, diesmal köpft Gacinovic, aber der Ball geht recht weit vorbei.

40. Minute: Misidjan verliert das Laufduell gegen Kostic, der heute auch defensiv extrem hart und gut arbeitet.

35. Minute: Kerk bringt einen Freistoß von rechts vors Tor, aber Trapp hat keine Probleme den Ball zu pflücken. Keine Gefahr.

32. Minute: Mathenia klärt in höchster Not. Bei einer Rebic-Flanke muss der FCN-Keeper sich wahnsinnig strecken, kommt aber mit den Fingerspitzen noch dran und verhindert so, dass Jovic das 1:0 für Frankfurt erzielen kann.

28. Minute: Rebic bringt den Ball von links flach vors Nürnberger Tor, Mühl klärt zur Ecke. Ecke kommt gut, Rebic köpft, der Ball wird abgefälscht. Es gibt wieder Ecke. Die bringt aber nichts ein.

24. Minute: Jovic setzt zum Fallrückzieher an, haut aber ein Luftloch, danach befördert FCN-Verteidiger Bauer den Ball fast ins eigene Tor.

23. Minute: Langer Ball auf Knöll, der am letzten Frankfurter aber nicht vorbeikommt: Makoto Hasebe setzt sich gegen den Nürnberger durch und wird anschließend zu Fall gebracht. Stürmerfoul, Chance vertan.

18. Minute: Nürnberg ist am Drücker, die Frankfurter kriegen den Ball nicht raus. Die nächste Flanke kommt von links scharf vors Tor, Knöll rutscht rein und knallt den Ball aus kurzer Distanz an den Pfosten. Glück für die Eintracht.

16. Minute: Kerk schnibbelt einen Freistoß auf die Grenze des Fünfmeterraums. Trapp kommt raus, faustet, aber nicht gut. Den Nachschuss von Leibold kann Trapp dann zur Ecke ablenken.

15. Minute: Diesmal kommt Jovic zum Abschluss. Nach einer weiten Flanke von Abraham steigt er im Strafraum hoch und köpft den Ball aufs Tor. Mathenia taucht ab und hat das Leder sicher.

13. Minute: Schöne Flanke von Kostic auf Jovic, der im Nürnberger Strafraum viel zu viel Platz hat. Er legt sich den Ball auf den anderen Fuß, aber bevor er abschließen kann, ist doch ein Nürnberger da und klärt.

11. Minute: Diesmal wird Rebic auf links in die Tiefe geschickt, aber wieder ist die FCN-Defensive auf Zack. Mühl läuft den Vizeweltmeister ab.

9. Minute: Jovic dribbelt über die linke Seite in Richtung Grundlinie, aber Behrens hat aufgepasst und gewinnt den Zweikampf. Abstoß.

5. Minute: GELBE KARTE für EVAN NDICKA, der zu forsch in den Zweikampf mit Misidjan reinrutscht. Richtig berührt hat er den Nürnberger aber nicht.

4. Minute: Andere Seite: Behrens fasst sich ein Herz und zieht aus über 25 Metern zentral ab, aber der Ball streicht einen Meter an Trapps Gehäuse vorbei. Guter Versuch.

3. Minute: Frankfurt dringt zum ersten Mal in den Strafraum ein, aber Bauer kann klären.

ANPFIFF

13:28 Uhr: Die Wetterbedingungen sind zum Fußballspielen gar nicht so schlecht: kühl und ein bisschen regnerisch. Und die Stimmung ist in Nürnberg immer gut, heute werden die Club-Fans zudem unterstützt von lauten Frankfurtern.

13:24 Uhr: Köllners Gegenüber, der Frankfurter Coach Adi Hütter, hat ein wenig umgestellt. Mittelstürmer Sebastien Haller, zuletzt dauerhaft im Einsatz, bekommt heute eine Pause. So geht er ins Spiel beim Club:

13:21 Uhr: Nürnbergs Trainer Michael Köllner setzt gegen die Frankfurter auf dieses Startelf:

13:17 Uhr: Mit dem Selbstbewusstsein aus fünf Pflichtspielsiegen in Serie tritt die Frankfurter Eintracht beim 1. FC Nürnberg an. Wird der Aufsteiger zum nächsten Eintracht-Opfer, oder endet der Frankfurter Höhenflug heute? Nürnberg hat zuletzt zwei Pleiten kassiert, gegen Frankfurt will der Club wieder zur alten Heimstärke zurückkehren. Wir werden sehen, ob's gelingt.

13:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!